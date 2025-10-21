Укрпошта робить експорт простішим
Тепер українські експортери зможуть відправляти товари дешевше, швидше й без зайвих формальностей. Про це повідомила пресслужба компанії, передає 24 Канал.
На початку жовтня Укрпошта запровадила нові тарифи на відправлення вагою до 5 кілограмів до шести країн. Зокрема, ішлось про такі країни: Велику Британію, Китай, Сінгапур, Індію, Таїланд та Чилі.
Зауважте. Тепер же перелік напрямків розширили – послуга діє ще для 12 держав: Філіппін, Аргентини, Чехії, Узбекистану, Катару, Болівії, Шрі-Ланки, Танзанії, Замбії, Парагваю, Монголії та Азербайджану.
Попит на міжнародні доставки
У компанії зазначили, що оновлення тарифів пов'язане зі зростанням попиту на міжнародні відправлення. Наприклад, кількість посилок до Філіппін, Аргентини та Чехії лише за пів року зросла в середньому на 20%.
Сервіс PRIME передбачає:
- повний трекінг до моменту вручення;
- адресну доставку без підпису;
- безкоштовне повернення у разі невручення;
- оплату лише за фактичною вагою.
Ми хочемо, щоб українському бізнесу було простіше й вигідніше працювати з клієнтами у світі. PRIME – це про доступну логістику, швидкість і нові можливості для експортерів,
– зазначили в Укрпошті.
Актуально про експорт українських товарів
Найбільша роздрібна мережа світу Walmart вже почала продавати українські товари і планує збільшити їхню представленість на полицях у США. У компанії заявили, що вражені якістю продукції з України та хочуть активно виводити наші товари на американський ринок.
Ба більше, після підвищення імпортних мит для Китаю на 100% українські товари отримали додаткові конкурентні переваги.
До слова, США скасували безмитний режим на посилки вартістю до 800 доларів, але Укрпошта запровадила процедуру, що дозволяє українським підприємцям продовжувати відправки на Amazon, Etsy, eBay і Shopify.