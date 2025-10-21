Укрпошта робить експорт простішим

Тепер українські експортери зможуть відправляти товари дешевше, швидше й без зайвих формальностей. Про це повідомила пресслужба компанії, передає 24 Канал.

Дивіться також Конкуренція для Нової Пошти: Укрпошта запускає власні поштомати

На початку жовтня Укрпошта запровадила нові тарифи на відправлення вагою до 5 кілограмів до шести країн. Зокрема, ішлось про такі країни: Велику Британію, Китай, Сінгапур, Індію, Таїланд та Чилі.

Зауважте. Тепер же перелік напрямків розширили – послуга діє ще для 12 держав: Філіппін, Аргентини, Чехії, Узбекистану, Катару, Болівії, Шрі-Ланки, Танзанії, Замбії, Парагваю, Монголії та Азербайджану.

Попит на міжнародні доставки

У компанії зазначили, що оновлення тарифів пов'язане зі зростанням попиту на міжнародні відправлення. Наприклад, кількість посилок до Філіппін, Аргентини та Чехії лише за пів року зросла в середньому на 20%.

Сервіс PRIME передбачає:

  • повний трекінг до моменту вручення;
  • адресну доставку без підпису;
  • безкоштовне повернення у разі невручення;
  • оплату лише за фактичною вагою.

Ми хочемо, щоб українському бізнесу було простіше й вигідніше працювати з клієнтами у світі. PRIME – це про доступну логістику, швидкість і нові можливості для експортерів,
– зазначили в Укрпошті.

Актуально про експорт українських товарів

  • Найбільша роздрібна мережа світу Walmart вже почала продавати українські товари і планує збільшити їхню представленість на полицях у США. У компанії заявили, що вражені якістю продукції з України та хочуть активно виводити наші товари на американський ринок.

  • Ба більше, після підвищення імпортних мит для Китаю на 100% українські товари отримали додаткові конкурентні переваги.

  • До слова, США скасували безмитний режим на посилки вартістю до 800 доларів, але Укрпошта запровадила процедуру, що дозволяє українським підприємцям продовжувати відправки на Amazon, Etsy, eBay і Shopify.