Де знаходиться новий поштомат?

Встановили поштомат на Майдані Незалежності, біля центрального відділення Укрпошти, передає 24 Канал з посиланням на генерального директора компанії Ігоря Смілянського.

Очільник Укрпошти розповів, що поштомат розпочав роботу наприкінці минулого тижня.

На завершення робочої частини тижня, тестуємо перший поштомат Укрпошти. Прямо під Миколайчика,

– зазначив Смілянський.

Він сам перевірив роботу першого поштомату. Смілянський записав відео на його фоні, на якому успішно отримав посилку.

Важливо! Поштомати Укрпошти дозволять українцям не лише отримувати посилки, але й надіслати листи. Тому незабаром вони замінять старовинні поштові скриньки на вулицях українських міст.

Що відомо про поштомати Укрпошти?

Поштомати Укрпошти виготовляє український виробник Modern Expo, використовуючи підвищені стандарти безпеки. Ця компанія раніше перемогла у тендері.

Після тривалої (понад рік) боротьби за можливість нарешті прозоро закупити якісні, адаптовані до умов воєнного часу та різних вподобань клієнтів поштомати, сьогодні Укрпошта може оголосити про підписання угоди на постачання власних поштоматів – що важливо, українського виробництва – з лідером ринку, компанією Modern Expo,

– оголосив Смілянський у жовтні.

Ці поштомати матимуть ряд суттєвих переваг:

Вони створені для роботи в автономному режимі, тобто можуть працювати без світла та зв'язку.

Захищені від води, пилу та механічних пошкоджень, тому здатні витримати дощі, морози та навіть форс-мажорні обставини.

Скористатися його послугами можна буде як з мобільним застосунком Укрпошти, так і без нього. Доступ до посилок можливий і через PIN-код на клавіатурі з металевими кнопками, тобто за будь-яких обставин та погодних умов.

Варто знати! Раніше Смілянський обіцяв, що перші 100 поштоматів компанія встановить до Нового року, а саме 70 штук у Києві та ще 30 – в Одесі. А далі планує розширювати мережу по всій Україні. Однак терміни дещо змістилися і більше поштоматів встановлять вже наступного року.

