Где находится новый почтомат?

Установили почтомат на Майдане Независимости, возле центрального отделения Укрпочты, передает 24 Канал со ссылкой на генерального директора компании Игоря Смелянского.

Глава Укрпочты рассказал, что почтомат начал работу в конце прошлой недели.

В завершение рабочей части недели, тестируем первый почтомат Укрпочты. Прямо под Николайчика,

– отметил Смелянский.

Он сам проверил работу первого почтомата. Смелянский записал видео на его фоне, на котором успешно получил посылку.

Важно! Почтоматы Укрпочты позволят украинцам не только получать посылки, но и отправить письма. Поэтому вскоре они заменят старинные почтовые ящики на улицах украинских городов.

Что известно о почтоматах Укрпочты?

Почтоматы Укрпочты производит украинский производитель Modern Expo, используя повышенные стандарты безопасности. Эта компания ранее победила в тендере.

После длительной (более года) борьбы за возможность наконец прозрачно закупить качественные, адаптированы к условиям военного времени и различных предпочтений клиентов почтоматы, сегодня Укрпочта может объявить о подписании соглашения на поставку собственных почтоматов – что важно, украинского производства – с лидером рынка, компанией Modern Expo,

– объявил Смелянский в октябре.

Эти почтоматы будут иметь ряд существенных преимуществ:

Они созданы для работы в автономном режиме, то есть могут работать без света и связи.

Защищены от воды, пыли и механических повреждений, поэтому способны выдержать дожди, морозы и даже форс-мажорные обстоятельства.

Воспользоваться его услугами можно будет как с мобильным приложением Укрпочты, так и без него. Доступ к посылкам возможен и через PIN-код на клавиатуре с металлическими кнопками, то есть при любых обстоятельствах и погодных условиях.

Стоит знать! Ранее Смелянский обещал, что первые 100 почтоматов компания установит до Нового года, а именно 70 штук в Киеве и еще 30 – в Одессе. А дальше планирует расширять сеть по всей Украине. Однако сроки несколько сместились и больше почтоматов установят уже в следующем году.

Что известно о работе Укрпочты?