"Укрпошта" спрощує міжнародну доставку?
Про це повідомила пресслужба поштового оператора, передає 24 Канал.
Тепер клієнти можуть надсилати посилки вагою до 5 кілограмів та економити на доставці до шети країн, зокрем у:
Велику Британію,
Китай,
Сінгапур,
Таїланд,
Чилі,
Індію.
Які переваги отримали клієнти?
За словами генерального директора компанії Ігоря Смілянського, наприклад, бізнеси, що співпрацюють із Великою Британією, другим за обсягом напрямком українського експорту, зможуть зекономити 22 – 25% на посилках вагою 2 – 5 кілограмів у порівнянні зі стандартною категорією "посилка".
Так, поки що це Марс у США. Але ж із чогось треба починати! До речі, з перших 100 тисяч відправлень до США після запровадження мит президентом Трампом, 85% проходять митницю менш ніж за добу. Як на мене, це вже майже космічна швидкість,
– додав Смілянський.
Загалом близько 30% клієнтів отримають можливість знижок на міжнародну доставку.
Серед переваг послуги:
- враховується тільки фактична вага, без доплати за об'єм;
- онлайн-оформлення відправлень;
- відстеження за трек-номером;
- адресна доставка;
- безкоштовне повернення, якщо посилку не доставлено.
Що цьому передувало?
З 29 серпня 2025 року США скасували пільговий поріг безмитного ввезення товарів вартістю до 800 долаоів, що призвело до введення 10% мита на більшість комерційних відправлень.
"Укрпошта" відреагувала на зміни, залучивши кваліфікованих агентів для обробки митних платежів. Тариф на доставку до США зріс на 1,5 – 3 долари, залежно від категорії та ваги відправлення, без додаткових брокерських зборів.
До слова, попри зменшення збитків "Укрпошти" удвічі у 2024 році (до 413,2 мільйони гривень), Національний банк вказує на критичний фінансовий стан компанії.
Загальний збиток за період 2022–2024 років становить 2,5 мільярди гривень, а капіталізація знизилася в 13 разів. Уряд попередив про можливість дефолту, вказуючи на необхідність докапіталізації на суму 826 мільйонів гривень до кінця 2025 року.
Водночас гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський у коментарі 24 Каналу запевнив, що ризик дефолту компанії у 2026 році дорівнює нулю та пояснив, що збитки Укрпошти спричинені через різницю у курсі та амортизацію, а не через зниження доходів чи виконання основних функцій.