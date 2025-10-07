"Укрпошта" спрощує міжнародну доставку?

Про це повідомила пресслужба поштового оператора, передає 24 Канал.

Тепер клієнти можуть надсилати посилки вагою до 5 кілограмів та економити на доставці до шети країн, зокрем у:

Велику Британію, Китай, Сінгапур, Таїланд, Чилі, Індію.

Які переваги отримали клієнти?

За словами генерального директора компанії Ігоря Смілянського, наприклад, бізнеси, що співпрацюють із Великою Британією, другим за обсягом напрямком українського експорту, зможуть зекономити 22 – 25% на посилках вагою 2 – 5 кілограмів у порівнянні зі стандартною категорією "посилка".

Так, поки що це Марс у США. Але ж із чогось треба починати! До речі, з перших 100 тисяч відправлень до США після запровадження мит президентом Трампом, 85% проходять митницю менш ніж за добу. Як на мене, це вже майже космічна швидкість,

– додав Смілянський.

Загалом близько 30% клієнтів отримають можливість знижок на міжнародну доставку.

Серед переваг послуги:

враховується тільки фактична вага, без доплати за об'єм;

онлайн-оформлення відправлень;

відстеження за трек-номером;

адресна доставка;

безкоштовне повернення, якщо посилку не доставлено.

Що цьому передувало?