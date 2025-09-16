Ризик дефолту "нульовий"?

У коментарі 24 Каналу генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський запевнив, що компанія не має ризику дефолту у 2026 році.

На питання, наскільки ймовірним є ризик дефолту Укрпошти у 2026 році, Смілянський відповів: "Ризик дефолту – 0. Його не існує".

За словами керівника, усі страхи щодо неплатоспроможності компанії були перебільшені, і фінансова стабільність підприємства залишається контрольованою.

Збитки у 2024 році: що стало причиною

Щодо причин збитковості Укрпошти у 2024 році, Смілянський наголосив, що EBITDA (операційний прибуток) компанії за 2024 рік склала понад 650 мільйонів гривень.

Збиток, який зафіксовано у фінансових звітах, виник за рахунок курсових різниць та амортизації,

– додав Смілянський.

Таким чином, збитки не були наслідком падіння доходів чи проблем у виконанні основних функцій Укрпошти.

Що цьому передувало?