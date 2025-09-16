Риск дефолта "нулевой"?

В комментарии 24 Канала генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский заверил, что компания не имеет риска дефолта в 2026 году.

На вопрос, насколько вероятен риск дефолта "Укрпочты" в 2026 году, Смелянский ответил: "Риск дефолта – 0. Его не существует".

По словам руководителя, все страхи относительно неплатежеспособности компании были преувеличены, и финансовая стабильность предприятия остается контролируемой.

Убытки в 2024 году: что стало причиной

О причинах убыточности Укрпочты в 2024 году, Смелянский отметил, что EBITDA (операционная прибыль) компании за 2024 год составила более 650 миллионов гривен.

"Убыток, который зафиксирован в финансовых отчетах, возник за счет курсовых разниц и амортизации", – добавил Смелянский

Таким образом, убытки не были следствием падения доходов или проблем в выполнении основных функций Укрпочты.

Что этому предшествовало?