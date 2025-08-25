Які посилки припинять надсилати з Європи до США?

Пошти Європи припинять надсилати посилки до Сполучених Штатів, оскільки набудуть чинності нові тарифи на імпорт товарів вартістю менше 800 доларів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

У липні Трамп своїм указом скасував з 29 серпня давнє звільнення від сплати податків на імпорт товарів з низькою вартістю, відоме як "de minimis". Тому пошти Франції, Іспанії, Німеччини та Великої Британії тимчасово призупинять свої послуги з доставки до США, щоб підготуватися до нових заходів.

Що таке "de minimis" і в чому його плюси? У 2016 році у США був встановлений поріг імпорту "de minimis" на рівні 800 доларів, тобто імпортні товари менше цієї вертості можуть ввозитися в країну без сплати ввізного мита або податків і з мінімальним митним контролем.

Таким у більшості користувалися компанії Shein і Temu, які відправляють товари з низькою вартістю безпосередньо американським споживачам.

Планують, що призупинення не вплине на листи чи невеликі посилки вартістю менше 100 доларів. Воно розпочнеться в понеділок і триватиме, доки поштові служби не знайдуть практичних рішень. Натомість британська Королівська пошта висловила сподівання, що перебої триватимуть лише кілька днів, після чого буде "запущено нову систему".

Деякі служби звинуватили США в тому, що вони не надали їм достатньо часу для підготовки до нових правил.

Як США та ЄС домовляються щодо нових тарифів?