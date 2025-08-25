Какие посылки прекратят отправлять из Европы в США?

Почты Европы прекратят отправлять посылки в Соединенные Штаты, поскольку вступят в силу новые тарифы на импорт товаров стоимостью менее 800 долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

В июле Трамп своим указом отменил с 29 августа давнее освобождение от уплаты налогов на импорт товаров с низкой стоимостью, известное как "de minimis". Поэтому почты Франции, Испании, Германии и Великобритании временно приостановят свои услуги по доставке в США, чтобы подготовиться к новым мерам.

Что такое "de minimis" и в чем его плюсы? В 2016 году в США был установлен порог импорта "de minimis" на уровне 800 долларов, то есть импортные товары меньше этой вертости могут ввозиться в страну без уплаты ввозной пошлины или налогов и с минимальным таможенным контролем.

Таким в большинстве пользовались компании Shein и Temu, которые отправляют товары с низкой стоимостью напрямую американским потребителям.

Планируют, что приостановление не повлияет на письма или небольшие посылки стоимостью менее 100 долларов. Оно начнется в понедельник и продлится, пока почтовые службы не найдут практических решений. Зато британская Королевская почта выразила надежду, что перебои продлятся всего несколько дней, после чего будет "запущена новая система".

Некоторые службы обвинили США в том, что они не предоставили им достаточно времени для подготовки к новым правилам.

Как США и ЕС договариваются о новых тарифах?