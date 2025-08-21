Что предусматривает соглашение между США и ЕС?
Торговое соглашение предусматривает 15% пошлину на большинство европейских товаров, импортируемых в Соединенные Штаты, сообщает 24 Канал со ссылкой на Еврокомиссию.
Смотрите также США довольны текущим тарифным соглашением с Китаем: какие пошлины действуют для страны
Евросоюз, свою очередь, намерен отменить тарифы на все промышленные товары из США и предоставить преференции для широкого перечня американской сельскохозяйственной продукции и морепродуктов.
В частности, приоритетный доступ на европейский рынок получат:
- орехи;
- молочные изделия;
- свежие и переработанные овощи и фрукты;
- свинина и мясо бизона;
- семена для посадки и тому подобное.
США обязуются применить с 1 сентября "тариф наибольшего благоприятствования" к самолетам и авиационным деталям, отдельных лекарственных средств и их ингредиентов, химических средств и невозобновляемых природных ресурсов, в частности, пробки.
Какие послабления для автомобильной отрасли?
Вашингтон готов снизить тарифы на автомобили и автозапчасти из ЕС. Это произойдет сразу, как Еврокомиссия внесет законопроект об уменьшении тарифов на американские товары.
В администрации Трампа говорят, что выгоду от торгового соглашения автопроизводители Европы почувствуют уже в ближайшие несколько недель.
Как только они смогут внести это законодательство, мы будем готовы предоставить послабления. И я скажу, что обе стороны очень заинтересованы в быстром движении,
– приводит Reuters слова чиновника.
Снижение тарифов на автомобили США введут с первого дня того месяца, когда ЕС внесет соответствующее законодательное предложение.
Кроме того, ЕС собирается закупить у США:
- сжиженного природного газа, ядерных энергопродуктов и нефти на 750 миллиардов долларов до 2028 года;
- американских чипов для вычислительных центров на 40 миллиардов долларов.
А европейские компании инвестируют еще 600 миллиардов долларов в стратегические сектора США до 2028 года.
Что известно о торговом соглашении США и ЕС?
- Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп объявили о заключении нового торгового соглашения между США и ЕС 27 июля в Шотландии. Однако не все европейские лидеры остались полностью удовлетворены достигнутыми договоренностями.
- Трамп остался доволен торговым соглашением с Евросоюзом. Он заявил, что она стала "самой большой сделкой, которую когда-либо заключали". Фон дер Ляйен была более сдержанной, заявив, что документ принесет "предсказуемость"