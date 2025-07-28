Как Европа отреагировала на новое соглашение с Трампом?

По мнению канцлера Германии Фридриха Мерца, соглашение с США помогло предотвратить возможную торговую войну, сообщает 24 Канал со ссылкой на X.

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Обратите внимание! Мерц считает, что торговая сделка с США помогла предотвратить удар по немецкой экспортноориентированной экономике.

Фридрих Мерц Канцлер Германии Мы смогли защитить наши основные интересы. Стабильные и прогнозируемые торговые отношения с доступом к рынку выгодны всем, по обе стороны Атлантики.

Вместе с тем, Париж остался не совсем довольным. По мнению Бенжамина Аддада, это соглашение не является сбалансированным.

Бенжамин Аддад Уполномоченный министр по европейским делам Франции Торговая сделка, о которой вели переговоры Еврокомиссия и США, обеспечит временную стабильность для экономических субъектов, которые были под угрозой повышения американских пошлин, но она несбалансирована.

Несколько неоднозначной была и реакция премьера Италии Джорджи Мелони. Она назвала положительным сам факт соглашения. Однако Мелони выразила пожелание узнать больше деталей. Также итальянский премьер подчеркнула, что Италия хочет получить от Брюсселя поддержку в определенных экономических сферах. Речь идет об отраслях по которым больше всего ударит повышение пошлин.

Заметьте! Премьер-министр Ирландии Михол Мартин охарактеризовал это соглашение как "хорошей новостью для бизнеса, потребителей и инвесторов". Однако отметил, что рост тарифов усложнит торговлю с США.