Как США договариваются с Китаем?
Министр финансов США рассказал, есть ли прогресс в переговорах с Китаем и какие прогнозы по тарифам, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Скотт Бессент отметил, что США довольны текущим тарифным соглашением с Китаем. Это является сигналом того, что администрация Трампа стремится сохранить спокойствие со своим экономическим соперником до истечения срока торгового перемирия в ноябре.
Китай – это самая большая статья доходов от тарифов, поэтому если все в порядке, то не ломайте. У нас состоялись очень хорошие переговоры с Китаем. Думаю, мы снова увидимся с ними,
– рассказал Бессент.
Замечания Бессента свидетельствуют о том, что напряженность между двумя сторонами остается, а это потенциально создает возможности для встречи Дональда Трампа с Си Цзиньпином.
В общем администрация Трампа в последнее время в целом уменьшила конфронтационный тон с Пекином, чтобы добиться саммита с Си и торгового соглашения. Государственный секретарь Марко Рубио заявил, что встреча между двумя лидерами вероятна, хотя дата еще не назначена.
Какие есть договоренности США и Китая по тарифам?
- В апреле 2025 года Трамп поднял общие пошлины для Китая до 145%. В то же время Китай ответил 125% пошлинами на американские товары. Но в мае стороны согласились приостановить большинство этих пошлин после первой встречи переговорщиков в Женеве: США снизили свои пошлины до 30%, а Китай – до 10%.
- Благодаря переговорам Китай значительно увеличил экспорт редких металлов. Экспорт вырос на 69% до 6 422 тонн, после сокращений в мае из-за торгового конфликта между Китаем и США, что вызвало глобальную напряженность.
- В рамках процесса укадення соглашения 11 августа Дональд Трамп отсрочил на 90 дней введение высоких пошлин на китайские товары. Если бы срок не был продлен, пошлины США на Китай снова подскочили бы до уровня, который действовал в апреле, когда тарифная война между двумя крупнейшими экономиками мира была на пике.