Что известно о тарифах Трампа против Китая?

Но за несколько часов до этого Трамп подписал исполнительный указ, который продлевает крайний срок до середины ноября, по словам чиновника, пишет 24 Канал со ссылкой CNBC.

Отсрочка стала ожидаемым результатом последнего раунда переговоров между американскими и китайскими торговыми представителями. Они состоялись в конце июля в Стокгольме.

Если бы срок не был продлен, пошлины США на Китай снова подскочили бы до уровня, который действовал в апреле, когда тарифная война между двумя крупнейшими экономиками мира была на пике,

– объяснили в материале.

Тогда Трамп поднял общие пошлины на импорт из Китая до 145%. В то же время Китай ответил 125% пошлинами на американские товары.

Но в мае стороны согласились приостановить большинство этих пошлин после первой встречи переговорщиков в Женеве. США снизили свои пошлины до 30%, а Китай – до 10%.

Понедельничное продолжение является последним примером того, как пошлины Трампа "включались" и "выключались" без особого предупреждения – динамика, что сделала торговую политику США непредсказуемой для многих компаний,

– говорится в материале.

Ранее Трамп неоднократно объявлял о резком повышении пошлин на страны или отдельные сектора. Однако затем американский лидер уменьшал их, менял или приостанавливал за несколько дней или недель.

Обратите внимание! Например, "зеркальные пошлины", которые он ввел в начале апреля, быстро были приостановлены, а затем отсрочены несколько раз, прежде чем вступили в силу в измененном виде на прошлой неделе.