Как пошлины Трампа меняют экономику США?

Это добавляет неопределенности на рынке гособлигаций США, который находится под влиянием меняющихся прогнозов относительно темпов снижения процентных ставок, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Американские компании до сих пор принимали на себя основной удар от тарифов Трампа. Но бремя все больше будет перекладываться на потребителей из-за повышения цен.

По оценкам экспертов, к июню потребители США уже взяли на себя около 22% расходов от тарифов. Однако их доля возрастет до 67%, если новые тарифы будут развиваться по образцу предыдущих лет.

Как ситуация повлияет на инфляцию? Поэтому индекс базовых расходов на личное потребление (core PCE), который Федеральная резервная система считает одним из ключевых показателей инфляции, в декабре вырастет на 3,2% в годовом измерении. Без учета тарифов этот показатель составил бы 2,4%. В июне он был на уровне 2,8%.

Отчет подтверждает распространенное среди экономистов мнение, что масштабные тарифы Трампа подпитывают инфляцию в момент, когда денежно-кредитная политика ФРС стала темой дискуссий не только для трейдеров облигаций, но и для самого президента,

– пишет Bloomberg.

Важно! Трейдеры оценивают вероятность более 80% снижения ставки на следующем заседании ФРС в сентябре, но перспектива дальнейшего смягчения в последующие месяцы осложняется из-за неопределенного влияния тарифов на инфляцию.

О чем говорится в анализе Goldman?

Анализ Goldman, который показывает, что бизнесы пока не повысили цены сразу и полностью, подтверждает тезис, что тарифы в конце концов будут инфляционными. По оценкам банка, эффект тарифов уже повысил core PCE на 0,2%, в июле добавится еще 0,16%, а до конца года - дополнительные 0,5%.

Пока американский бизнес взял на себя около 64% расходов от тарифов. Однако эта доля снизится менее чем до 10%, когда большинство расходов переложат на потребителей.

Аналитики добавили, что влияние тарифов на бизнес в США было неоднородным – некоторые компании взяли на себя большую часть тарифного удара, тогда как внутренние производители, защищены от конкуренции, повысили цены и получили выгоду,

– говорится в тексте.

Заметьте! Иностранные экспортеры, по оценкам, поглотили около 14% стоимости тарифов по состоянию на июнь, но их доля может вырасти до 25%.