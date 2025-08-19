МИД Китая призывает к переговорам для урегулирования войны в Украине. Об этом информирует 24 Канал, ссылаясь на представительницу МИД Китая Мао Нин, которую цитирует Global Times.

Как в КНР прокомментировали встречу Зеленского и Трампа в США?

Как заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, Пекин одобрительно оценил результаты встречи президента США Дональда Трампа, главы Украины Владимира Зеленского и европейских лидеров.

В Пекине отмечают, что все усилия, направленные на окончание кровопролития и установления долговременного мира должны получить надлежащую всестороннюю поддержку.

Китай всегда подчеркивал: единственный путь решения так называемого "украинского кризиса" – это диалог и переговоры,

– подчеркнула Мао Нин.

Пресс-секретарь китайского МИД отметила, что позиция Пекина в этом вопросе остается "неизменной и четкой".

Как Китай относится к войне в Украине?