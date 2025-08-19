МЗС Китаю закликає до переговорів для врегулювання війни в Україні. Про це інформує 24 Канал, посилаючись на представницю МЗС Китаю Мао Нін, яку цитує Global Times.
Як у КНР прокоментували зустріч Зеленського та Трампа в США?
Як заявила офіційна представниця МЗС КНР Мао Нін, Пекін схвально оцінив результати зустрічі президента США Дональда Трампа, глави України Володимира Зеленського та європейських лідерів.
В Пекіні наголошують, що всі зусилля, спрямовані на закінчення кровопролиття та встановлення довготривалого миру мають отримати належну всебічну підтримку.
Китай завжди наголошував: єдиний шлях розв’язання так званої "української кризи" – це діалог і переговори,
– підкреслила Мао Нін.
Речниця китайського МЗС зауважила, що позиція Пекіна в цьому питанні залишається "незмінною і чіткою".
Як Китай ставиться до війни в Україні?
- На думку аналітика Євгена Савостьянова, очільник КНР Сі Цзіньпін зацікавлений у тому, щоб війна залишалася в нинішньому форматі. Для Китаю важливо, аби американська зброя й надалі витрачалася на захист України.
- Китай офіційно наполягає на своєму "нейтралітеті" у війні проти України, водночас нарощуючи співпрацю з Росією та постачаючи їй товари подвійного призначення. А сам лідер КНР Сі Цзіньпін заявив, що Пекін прагне активніше залучити "Групу друзів миру" для пошуку політичного вирішення російської агресії.