Також невідомо, наскільки цей процес, такі дії Кремля узгоджені із владою КНР. Політолог-міжнародник, голова Центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко озвучив 24 Каналу думку, що якщо Пекін нічого не знав, то може переосмислити своє ставлення до Москви.

"У випадку, якщо ні, це буде призводити до ризиків стратегічного розвороту Китаю у світі. Це буде сприйматися Пекіном як "кидалово". Якщо Росія обрала американський бік – це буде призводити до того, що Китай дуже переосмислить своє ставлення до неї", – припустив він.

Адже важелі впливу КНР на Росію досить жорсткі. Зокрема, ресурси, сировина, технології, автозапчастини, авіазапчастини. Це критичні речі для країни-агресорки. Тому що якщо позбавити росіян китайських автозапчастин, то там буде дуже швидкий колапс на ринку транспорту.

До слова, президент Китаю Сі Цзіньпін заявив, що планує посилювати роль "Групи друзів миру" для політичного розв'язання війни Росії проти України. Голова аналітично-адвокаційної агенції "Центр спільних дій" Олег Рибачук припустив, що це насамперед була реакція на зустріч Путіна та Трампа на Алясці. Китайський лідер ніби нагадує, що Пекін має власний "мирний план".

Реакції на зустріч Трампа та Путіна: головне