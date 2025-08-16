Заяви світових лідерів про зустріч американського та російського президентів та як коментують їхні заяви після переговорів, розповідає 24 Канал.
Як реагують на саміт у світі?
У контексті нещодавніх переговорів американської та російської сторін у штаті Аляска Віктор Орбан заявив про нібито позитивний результат зустрічі. Він побажав, щоб "кожні вихідні були такими ж гарними". Роками ми спостерігали, як дві найбільші ядерні держави руйнують структуру своєї співпраці та обмінюються недружніми повідомленнями. Тепер цьому настав кінець. Сьогодні світ безпечніше, ніж був учора, Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, коментуючи переговори президента США Дональда Трампа з Путіним заявила про "проблиски миру", а також наголосила на важливості гарантій безпеки для України. Я вважаю позитивним, що для України з'являються проблиски миру. Досягнення угоди, як і раніше, є складним, але, нарешті, можливим, особливо після багатомісячного глухого кута на лінії фронту, Президент Франції Еммануель Макрон анонсував зустріч "коаліції охочих" з метою підтримки України після переговорів. За його словами, США запевнили у готовності зробити внесок, а Франція працюватиме для забезпечення інтересів у дусі відповідальності. "Ми будемо працювати над цим разом з ними й з усіма нашими партнерами з "коаліції охочих", з якими ми незабаром знову зустрінемося, щоб досягти конкретних результатів", – поінформував Макрон. Президент Естонії Алар Каріс заявив, що "те, чого боялися, не сталося, а те, на що сподівалися, не було досягнуто". Він пообіцяв, що його країна продовжить підтримувати Україну і обговорювати гарантії безпеки. "Європа повинна активізуватися і посилити тиск на Росію. Кожна нація має право обирати своє майбутнє. Тільки Україна може визначити справедливий мир", – підкреслив він. Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф наголосив на важливості продовжувати підтримувати Україну і чинити тиск на Росії. Він зазначив, що вітає зусилля Трампа щодо досягнення міцного миру в Україні. "Приємно бачити, що тепер з'явилася перспектива проведення саміту між США, Україною та Росією за підтримки Європи. Переговори можуть проводитися тільки з Україною", – зауважив він. На його думку, позитивним кроком є також те, що "Європа і США спільно працюють над необхідними гарантіями безпеки". Він пообіцяв, що Нідерланди й надалі відіграватимуть активну роль у "коаліції охочих". Прем’єр Польщі Дональд Туск, коментуючи зустріч, заявив про "вирішальну фазу" у війні. У контексті саміту на Алясці Туск зазначив, що наразі пріоритетом є "збереження єдності всього Заходу". За словами польського прем'єр-міністра, після зустрічі на Алясці стало зрозуміло, що "Росія поважає лише сильних", а Володимир Путін "вкотре проявив себе як хитрий і безжальний гравець". Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що готовність США долучитись до гарантії безпеки для України є "великим прогресом" за підсумками зустрічі. За його словами, Трамп детально поінформував європейських лідерів про підсумки своєї зустрічі. Також Мерц поінформував своїх міністрів про перспективи припинення війни в Україні після переговорів. Президент Литви Гітанас Науседа після зустрічі американського лідера Дональда Трампа з Володимиром Путіним закликав до більшого тиску на Росію. Водночас він привітав зусилля президента США щодо припинення війни, розв'язаної Росією. Оскільки Росія не виявляє бажання припинити війну в Україні, необхідно посилити тиск, зокрема запровадити жорсткіші міжнародні санкції. Вбивства невинних цивільних осіб повинні припинитися до початку переговорів про укладення мирної угоди, Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, коментуючи зустріч, висловився про "першопричини" розв’язаної війни проти України, а також про необхідність надати Росії гарантії безпеки. "Війна в Україні має історичні корені, і ми повинні говорити на рівних про гарантії безпеки як для України, так і для Росії", – сказав словацький прем’єр. Президент Латвії Едгарс Рінкевичс після зустрічі американського лідера Дональда Трампа з Володимиром Путіним констатував, що наразі реального руху до миру в Україні немає. За його словами, вже найближчі тижні покажуть, чи продовжить Росія тактику затягування часу, чи продемонструє реальне прагнення досягти врегулювання війни проти України. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що зустріч на Алясці надала нового імпульсу завершенню війни в Україні. Він додав, що Туреччина розраховує на мир і готова зробити свій внесок у його досягнення. Ми вітаємо саміт на Алясці та сподіваємося, що цей новий процес, у якому візьме участь президент України Зеленський, закладе основу для міцного миру. Туреччина готова зробити свій внесок у встановлення миру, Заступниця голови Європейської комісії Кая Каллас заявила, що європейська безпека не підлягає переговорам. За її словами, справжньою першопричиною війни є імперіалістична зовнішня політика Росії, а не уявний дисбаланс в архітектурі європейської безпеки. "Москва не закінчить війну, поки не зрозуміє, що вона не може продовжуватися. Тож Європа продовжуватиме підтримувати Україну, зокрема працюючи над 19-м пакетом санкцій проти Росії. Рішучість президента Трампа досягти мирної угоди є життєво важливою", – каже вона.
