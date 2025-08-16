Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його публікацію у соцмережі Х.

Як Орбан відреагував на зустріч на Алясці?

У контексті нещодавніх переговорів американської та російської сторін у штаті Аляска Віктор Орбан заявив про нібито позитивний результат зустрічі. Він побажав, щоб "кожні вихідні були такими ж гарними".

Роками ми спостерігали, як дві найбільші ядерні держави руйнують структуру своєї співпраці та обмінюються недружніми повідомленнями. Тепер цьому настав кінець. Сьогодні світ безпечніше, ніж був учора,

– написав він.

Водночас зазначимо, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та ще 7 лідерів країн-членів ЄС підготували спільну заяву щодо зустрічі Трампа та Володимира Путіна. Вони підтримали зусилля президента США

Лідери європейських держав запевнили, що готові сприяти організації тристороннього саміту України, Росії та США, а також наголосили на важливості гарантій безпеки для України та підтримці її європейської інтеграції.