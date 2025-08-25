Чому мита США проти Індії можуть не набути чинності?

Таку думку висловили аналітики, передає 24 Канал з посиланням на BBC.

Читайте також Китай підтримав Індію: разом проти нових тарифів Трампа

Як зазначили експерти, Трамп все лояльніше ставиться до Росії. Зокрема погрози запровадити санкції проти Москви так і не були реалізовані. Про це нагадала Рут Дейермонд, експертка з питань Росії з Королівського коледжу Лондона.

Ба більше, є сумніви навіть у тому, що погроза Трампа буде реалізована й щодо Індії. Тому існує малий шанс, що Ніью-Делі доведеться обирати – американський ринок чи російська нафта з невеликою знижкою. Таку думку висловив експерт із питань американських санкцій і колега Мітрової з Колумбійського університету Річард Неф’ю.

Швидше за все, тарифи так і не набудуть чинності, а якщо й набудуть, то ненадовго, а потім Трамп їх призупинить через тиждень-другий,

– вважає Неф’ю.

Колишній чиновник Мінторгу США, а нині експерт дослідницького центру CSIS Білл Райнш заявив, що Росія, нафта і війна були лише приводом для запровадження цих мит. На його думку, справжня причина – непоступливість Індії у торговельних переговорах із Трампом.

Філіп Лак, колишній економіст Держдепартаменту США в адміністрації Джо Байдена, назвав три претензії, які США мають до Індії:

високі мита на імпорт американських товарів; небажання відкривати свій ринок для американської сільськогосподарської продукції; і лише по-третє – купівля нафти в Росії.

У BBC наголосили, що мита проти Індії як спосіб змусити Путіна зупинити війну викликають питання. Слід також додати: якщо інші проблеми на торговельних переговорах буде знято, то питання про російську нафту, можливо, втратить актуальність. Крім того, якби головною і єдиною метою було завдати шкоди Росії та прибрати її нафту з ринку, то тут є простіші способи й інші інструменти.

Зверніть увагу! А якщо не вторинні санкції проти покупців російських енергоресурсів, то набір інструментів для тиску на Путіна у Трампа обмежений.

Що відомо тарифи Трампа проти Індії?