Які заходи планує уряд Канади?

Уряд прем’єр-міністра Марка Карні знизить квоту на імпорт сталі з країн, з якими Канада не має торгівельної угоди, з 50% до 20%, передає 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Таке рішення означає, що сталь, вироблена у цих країнах, буде обкладатися тарифом у тому випадку, якщо її обсяг перевищить 20% від проданого канадським покупцям цими державами минулого року.

Окрім того, уряд запропонує додаткову фінансову допомогу виробникам лісоматеріалів, щоб зменшити втрати від тарифів США.

До кредитної програми для підтримки компаній у сфері виробництва хвойної деревини планують додати 500 мільйонів канадських доларів, що складає 355 мільйонів доларів США.

Ці заходи для захисту канадських виробників сталі продовжили політику Марка Карні, оголошену у липні. Тоді прем'єр увів обмеження на безмитний імпорт сталі до Канади. Замість дешевої іноземної сталі уряд вирішив надавати пріоритет місцевій сталі під час реалізації великих проєктів та будівництва житла по всій країні.

Щоб задовольнити зростаючий попит, ми значно інвестуємо в робочу силу та виробництво. Настав час будувати Канаду сильною з канадськими працівниками та канадською сталлю,

– наголосив Карні.

Варто знати! Обмеження ні імпорт сталі одразу засудив Китай, який попередив, що він шкодитиме економічному та торгівельному співробітництву між країнами.

Як постраждали канадські виробники?

Канадські сталеливарні компанії, які постачають продукцію на американський ринок США, постраждали від тарифів Трампа на низку сталевих і алюмінієвих виробів іноземного виробництва.

Особливо серйозний удар прийшовся по компанії Algoma Steel Group Inc., виробнику зі штату Онтаріо.

Уряди Канади та Онтаріо навіть змушені були надати екстрений кредит підприємству.

При цьому голова сталеливарна асоціація Канади закликала уряд встановити вищі тарифи, щоб запобігти зростанню обсягів іноземного металу на канадському ринку від виробників, які втратили легкий доступ до США.

