Чому переговори між США та Канадою не відновляться?

Трамп розповів, що прем’єр Канади Марк Карні вибачився перед ним за політичну рекламу, проте відновлення переговорів не буде, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Він (ред. – Карні) мені дуже подобається, але те, що вони зробили, було неправильно. Він вибачився за те, що вони зробили з рекламою, бо це була фальшива реклама,

– розповів Трампа.

Раніше у п'ятницю міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що метою є повернення США та Канади за стіл переговорів після перерви минулого тижня, а також тісніша співпраця країн щодо нафти, газу та критично важливих корисних копалин.

Які тарифи діятимуть для Канади?

Минулого тижня Трамп скасував переговори після того, як провінція Онтаріо транслювала в США антитарифну рекламу, натхненну радіозверненням колишнього президента Рональда Рейгана 1987 року.

Тоді Трамп також погрожував додатковими 10% тарифами для Канади. Тому у раз скасування торговельних переговорів, їх все ж можуть запровадити.

Нагадаємо, що у рекламі уряду Онтаріо лунає закадровий голос Рейгана, який критикує тарифи на іноземні товари, повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

У рекламі Рейган заявив, що мита спричиняють втрату робочих місць і торговельні війни. У відео використовується п'ять повних речень з п'ятихвилинного щотижневого звернення, з'єднаних у неправильній послідовності.

Трамп також нещодавно заявив, що він задоволений чинною торговельною угодою між США та Канадою, яка включає імпортні мита США на автомобілі, пиломатеріали, сталь та алюміній, а також 35% тариф на інші товари, що не постачаються в рамках угоди між США, Мексикою та Канадою.

Що відомо про тарифи США для Канади?