Чому переговори між США та Канадою не відновляться?
Трамп розповів, що прем’єр Канади Марк Карні вибачився перед ним за політичну рекламу, проте відновлення переговорів не буде, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
Він (ред. – Карні) мені дуже подобається, але те, що вони зробили, було неправильно. Він вибачився за те, що вони зробили з рекламою, бо це була фальшива реклама,
– розповів Трампа.
Раніше у п'ятницю міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що метою є повернення США та Канади за стіл переговорів після перерви минулого тижня, а також тісніша співпраця країн щодо нафти, газу та критично важливих корисних копалин.
Які тарифи діятимуть для Канади?
Минулого тижня Трамп скасував переговори після того, як провінція Онтаріо транслювала в США антитарифну рекламу, натхненну радіозверненням колишнього президента Рональда Рейгана 1987 року.
Тоді Трамп також погрожував додатковими 10% тарифами для Канади. Тому у раз скасування торговельних переговорів, їх все ж можуть запровадити.
Нагадаємо, що у рекламі уряду Онтаріо лунає закадровий голос Рейгана, який критикує тарифи на іноземні товари, повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.
У рекламі Рейган заявив, що мита спричиняють втрату робочих місць і торговельні війни. У відео використовується п'ять повних речень з п'ятихвилинного щотижневого звернення, з'єднаних у неправильній послідовності.
Трамп також нещодавно заявив, що він задоволений чинною торговельною угодою між США та Канадою, яка включає імпортні мита США на автомобілі, пиломатеріали, сталь та алюміній, а також 35% тариф на інші товари, що не постачаються в рамках угоди між США, Мексикою та Канадою.
Що відомо про тарифи США для Канади?
У липні США ввели нові тарифи проти Канади у розмірі 35%. Трамп заявив, що тарифи можуть зрости, якщо Канада відповість заходами у відповідь.
З 14 жовтня США також запровадили нові тарифи на деревину, а саме імпорт пиломатеріалів (10%) та дерев'яних виробів (25%), що найбільше вдарять по Канаді, Китаю та В'єтнаму. З 1 січня тарифи на м’які дерев’яні меблі зростуть до 30%, а на кухонні шафи й ванни до 50% для країн без торговельних угод зі США.
Мексика, Бразилія та Канада блокують імпорт китайської сталі, щоб зміцнити позиції в переговорах зі США після підвищення тарифів на сталь Трампом. Мита Трампа призвели до значного скорочення імпорту сталі з двох країн, при цьому Мексика ще не відчула повного впливу через запаси.