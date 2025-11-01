Почему переговоры между США и Канадой не возобновятся?

Трамп рассказал, что премьер Канады Марк Карни извинился перед ним за политическую рекламу, однако возобновления переговоров не будет, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Он (ред. – Карни) мне очень нравится, но то, что они сделали, было неправильно. Он извинился за то, что они сделали с рекламой, потому что это была фальшивая реклама,

– рассказал Трампа.

Ранее в пятницу министр энергетики США Крис Райт заявил, что целью является возвращение США и Канады за стол переговоров после перерыва на прошлой неделе, а также тесное сотрудничество стран по нефти, газа и критически важных полезных ископаемых.

Какие тарифы будут действовать для Канады?

На прошлой неделе Трамп отменил переговоры после того, как провинция Онтарио транслировала в США антитарифную рекламу, вдохновленную радиообращением бывшего президента Рональда Рейгана 1987 года.

Тогда Трамп также угрожал дополнительными 10% тарифами для Канады. Поэтому в раз отмены торговых переговоров, их все же могут ввести.

Напомним, что в рекламе правительства Онтарио звучит закадровый голос Рейгана, который критикует тарифы на иностранные товары, сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

В рекламе Рейган заявил, что пошлины вызывают потерю рабочих мест и торговые войны. В видео используется пять полных предложений из пятиминутного еженедельного еженедельного обращения, соединенных в неправильной последовательности.

Трамп также недавно заявил, что он доволен действующим торговым соглашением между США и Канадой, которое включает импортные пошлины США на автомобили, пиломатериалы, сталь и алюминий, а также 35% тариф на другие товары, не поставляемые в рамках соглашения между США, Мексикой и Канадой.

Что известно о тарифах США для Канады?