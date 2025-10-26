Какие будут пошлины для Канады?
Президент США Дональд Трамп увеличивает тарифы для Канады еще на 10% "сверх того, что они платят сейчас", сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Из-за их серьезного искажения фактов и враждебных действий я увеличиваю тариф на Канаду на 10% сверх того, что они платят сейчас,
– написал он.
Пока непонятно, на какие товары повлияют недавно объявленные тарифы Трампа. Большинство канадского экспорта в США освобожден от тарифов из-за Соглашения между США, Мексикой и Канадой (USMCA), которое было подписано во время первого срока Трампа.
Однако администрация Трампа в августе ввела 35% пошлину на канадские товары, не подпадающие под действие USMCA. Вместе с тем больше всего экономика Канады пострадала от отраслевых пошлин в размере 50%, введенных Трампом в этом году на сталь и алюминий.
Что известно о скандале с рекламой о тарифах?
В рекламе правительства Онтарио звучит закадровый голос Рейгана, который критикует тарифы на иностранные товары, сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.
В рекламе Рейган заявил, что пошлины вызывают потерю рабочих мест и торговые войны. В видео используется пять полных предложений из пятиминутного еженедельного еженедельного обращения, соединенных в неправильной последовательности.
Реклама транслировалась уже несколько дней, прежде чем Трамп впервые отреагировал на нее 23 октября. В рекламе не упоминается, что Рейган использовал обращение, чтобы объяснить, что тарифы, введены его администрацией против Японии, следует рассматривать как неизбежное исключение из его базовой веры в свободную торговлю.
Что известно о тарифах США для Канады?
В июле США ввели новые тарифы против Канады в размере 35%. Трамп заявил, что тарифы могут вырасти, если Канада ответит ответными мерами.
С 14 октября США также ввели новые тарифы на древесину, а именно импорт пиломатериалов (10%) и деревянных изделий (25%), что больше всего ударят по Канаде, Китая и Вьетнама. С 1 января тарифы на мягкую деревянную мебель вырастут до 30%, а на кухонные шкафы и ванны до 50% для стран без торговых соглашений с США.
Мексика, Бразилия и Канада блокируют импорт китайской стали, чтобы укрепить позиции в переговорах с США после повышения тарифов на сталь Трампом. Пошлины Трампа привели к значительному сокращению импорта стали из двух стран, при этом Мексика еще не ощутила полного влияния из-за запасов.