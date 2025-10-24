В своей речи 1987 года Рейган раскритиковал тарифы, назвав их такими, что вредят "каждому американскому работнику и потребителю" и "вызывают ожесточенные торговые войны". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

Из-за чего разгневался Трамп?

После появления ролика Фонд Рональда Рейгана обвинил власти Онтарио в искажении смысла речи и отметил, что использование архивного видео не было согласовано с организацией.

Трамп в своем Truth Social резко раскритиковал правительство Канады, назвав рекламу "фейковой" и направленной на влияние на решение судов США.

Стоимость рекламы была 75 000 долларов. Они сделали это только для того, чтобы вмешаться в решение Верховного суда США и других судов. Тарифы очень важны для национальной безопасности и экономики США. Учитывая их вопиющее поведение, все торговые переговоры с Канадой прекращаются,

– написал Трамп.

По данным CNN, в ролике речь Рейгана была сокращена и вырвана из контекста, хотя основная ее тема заключалась в поддержке свободной и справедливой торговли.

Ранее Трамп ввел разрушительные для канадского бизнеса тарифы