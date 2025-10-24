В своей речи 1987 года Рейган раскритиковал тарифы, назвав их такими, что вредят "каждому американскому работнику и потребителю" и "вызывают ожесточенные торговые войны". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.
Смотрите также Древесина и шкафы под прицелом: Трамп объявил новый тарифный удар
Из-за чего разгневался Трамп?
После появления ролика Фонд Рональда Рейгана обвинил власти Онтарио в искажении смысла речи и отметил, что использование архивного видео не было согласовано с организацией.
Трамп в своем Truth Social резко раскритиковал правительство Канады, назвав рекламу "фейковой" и направленной на влияние на решение судов США.
Стоимость рекламы была 75 000 долларов. Они сделали это только для того, чтобы вмешаться в решение Верховного суда США и других судов. Тарифы очень важны для национальной безопасности и экономики США. Учитывая их вопиющее поведение, все торговые переговоры с Канадой прекращаются,
– написал Трамп.
По данным CNN, в ролике речь Рейгана была сокращена и вырвана из контекста, хотя основная ее тема заключалась в поддержке свободной и справедливой торговли.
Ранее Трамп ввел разрушительные для канадского бизнеса тарифы
С 14 октября США ввели новые тарифы на импорт пиломатериалов (10%) и деревянных изделий (25%), что больше всего ударило по Канаде, Китая и Вьетнама.
С 1 января тарифы на мягкую деревянную мебель вырастут до 30%, а на кухонные шкафы и ванны до 50% для стран без торговых соглашений с США.
Наибольшему удару подвергнется Канада, ведущий поставщик пиломатериалов в США, экспорт пиломатериалов которого уже облагается отдельными пошлинами на общую сумму 35,19%. Две страны уже много лет ведут спор из-за заявлений США о том, что Канада несправедливо субсидирует свою лесную промышленность и продает товар по ценам, ниже рыночных.