Что Трамп требует от Китая?

Две крупнейшие экономики мира пытаются наладить торговые отношения, однако перед переговорами Трамп назвал свои требования, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Смотрите также Новый раунд переговоров: в США и Китае готовятся к следующей встрече

Первый – вопрос о редкоземельных землях. Несколько дней назад лидер США угрожал 100% тарифом на китайские поставки после того, как Пекин пообещал ввести широкий контроль над этими минералами.

Я не хочу, чтобы они играли с нами в эту "игру" с редкоземельными элементами,

– сказал Трамп.

Второе – США хотят, чтобы Китай "прекратил использовать фентанил". Имеется в виду обвинения в том, что Пекин не смог ограничить экспорт этого препарата, что способствовало опиоидному кризису в Америке.

Еще одним ключевым требованием было возобновление закупок сои Китаем. Министр финансов Скотт Бессент заявил, что США и Китай проведут переговоры позже на этой неделе в Малайзии. Если этого не произойдет, то тарифы будут введены.

Это угрожает торговому перемирию, которое должно закончиться 10 ноября, если оно не будет продлено,

– пишут в издании.

Заметьте! 11 октября Дональд Трамп в соцсети Truth Social объявил, что с 1 ноября 2025 года США введут новый таможенный тариф на Китай в размере 100% из-за агрессивной торговой политики Пекина.

Торговая война США и Китая и ее последствия