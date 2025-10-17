Как спор повлияет на ВПП?

Риски существуют из-за возобновления спора между США и Китаем, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

После месяцев относительной стабильности в отношениях между США и Китаем, напряженность обострилась в последние недели, когда Вашингтон предложил тарифы на китайские суда. Китай ответил аналогичными действиями, очертив более жесткий контроль над экспортом редкоземельных элементов.

Если эти риски материализуются в виде высоких тарифов и сбоев в цепочках поставок, то рост может быть ниже на 0,3 пункта. Если возникнет дальнейшая напряженность, это также будет означать риски снижения для Китая,

– пишут в издании.

Политики внимательно следят за восстановлением торговой напряженности между двумя крупнейшими экономиками мира. На этой неделе министр финансов США Скотт Бессент раскритиковал высокопоставленного китайского торгового чиновника, обвинив его в прибытии в Вашингтон без приглашения.

Экономическая активность в Азиатско-Тихоокеанском регионе остается устойчивой, несмотря на основное бремя тарифов США и повышенную политическую неопределенность. Тем не менее, МВФ обеспокоен тем, что торговая напряженность до сих пор не решена.

МВФ ожидает, что экономический рост Азии в этом году замедлится до 4,5% по сравнению с 4,6% в 2024 году, что на 0,6 процентного пункта выше апрельский прогноз, когда президент Дональд Трамп впервые объявил об импортных пошлинах. Ожидается, что в следующем году рост еще больше замедлится до 4,1%.

В целом рост в Азии повышают несколько показателей:

сильный экспорт;

технологический бум;

облегчение макроэкономической политики, что подкрепляется благоприятными финансовыми условиями.

Однако риски для перспектив остаются, ведь влияние тарифов все еще проявляется и может обостриться, особенно если возрастет неопределенность в торговой политике или геополитическая напряженность.

Как тарифы Трампа помогут бюджету США?

Дефицит бюджета США несколько уменьшился в 2025 финансовом году, поскольку тарифные поступления достигли рекордно высокого уровня, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минфин США.

Дефицит за финансовый год составил 1,78 триллиона долларов, что на 2% меньше, чем 1,82 триллиона долларов в 2024 году. Разрыв в значительной степени соответствует оценке Бюджетного управления Конгресса.

Резкое повышение тарифов президентом Дональдом Трампом помогло увеличить чистые тарифные поступления в размере 195 миллиардов долларов за финансовый год, который завершился 30 сентября. Министр финансов Скотт Бессент заявил, что США могут получать до 500 миллиардов долларов ежегодно в виде тарифных поступлений.

