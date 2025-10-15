Почему Китай выступает против?

Крупные китайские авиакомпании призвали Трампа отказаться от плана запрета им полетов над Россией на рейсах США, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

По их словам, это приведет к увеличению времени полета, повышению цен на авиабилеты и может нарушить работу некоторых маршрутов:

Air China и China Southern заявили, что это решение негативно повлияет на значительное количество пассажиров в Соединенных Штатах и Китае;

China Southern прогнозирует, что по меньшей мере 2 800 пассажиров, запланированных на пик праздничного сезона с 1 ноября по 31 декабря, должны будут перебронировать билеты, "что поставит под угрозу их планы путешествий".

Отдельно United Airlines призвала администрацию Трампа распространить запрет на Cathay Pacific, который осуществляет рейсы в Соединенные Штаты из Гонконга и других гонконгских перевозчиков над Россией.

В компании утверждают, что ограничения, установленные Россией, означают, что ей "фактически запрещено восстанавливать беспосадочные рейсы в Китай на ранее обслуживаемых маршрутах, таких как Нью-Йорк, Вашингтон, округ Колумбия, и Чикаго".

Почему Трамп хочет запретить полеты над Россией?

Американские авиакомпании жалуются на "несправедливое преимущество" китайских перевозчиков, которые сокращают время полета над Россией, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Поэтому администрация Трампа решила запретить эти полеты на рейсах в и из США. Этот шаг происходит на фоне обострения торговой войны между США и Китаем, после того как Пекин усилил контроль над экспортом редкоземельных элементов, важных для американской промышленности.

Россия запретила американским авиакомпаниям и многим другим иностранным перевозчикам полеты над своим воздушным пространством в ответ на запрет Вашингтоном российских полетов над США в марте 2022 года после вторжения России в Украину. Однако Китай до сих пор пользуется этой возможностью.

Противостояние США и Китая