О чем говорил министр финансов США в отношении Китая?

Об этом сказал министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент, пишет 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

Бессент считает, что введение ограничений (оно произошло менее чем за три недели до встречи президента США Дональда Трампа с китайским лидером Си Цзиньпином в Южной Корее) свидетельствует о проблемах внутри самой китайской экономики.

Это признак того, насколько слаба их экономика. Они хотят потянуть за собой вниз всех остальных. Возможно, у них есть какой-то ленинистский бизнес-подход, по которому вредить своим клиентам – хорошая идея,

– отметил Скотт Бессент.

Он добавил, что Китай – это крупнейший поставщик в мире. И если Пекин стремится замедлить глобальную экономику, то пострадают прежде всего они сами.

Министр также отметил, что Китай находится "в состоянии рецессии, если не депрессии". По его мнению, Пекин пытается выйти из этого состояния благодаря экспорту.

Проблема в том, что такими действиями они только ухудшают свое положение в мире,

– заявил министр финансов США.

Однако в Китае сообщили, что готовы "бороться до конца" в торговой войне с Соединенными Штатами.

Заметьте! Представитель неназванного представителя Министерства торговли сказал, что если США хотят бороться, то и в Пекине будут бороться до конца. А если захотят вести переговоры, то "двери остаются открытыми".

Что известно о событиях?

Китай объявил масштабные ограничения на экспорт критически важных редкоземельных минералов. Об этом пишет WP. В частности Пекин добавил в список еще пять элементов к семи, которые уже и так находились под строгим экспортным контролем.

В то же время Трамп в ответ объявил новые 100% тарифы на импорт товаров из Китая и заявил, что введет дополнительно экспортный контроль на критические технологии, которые предназначаются для Пекина.

Важно! Дональд Трамп заявил, что может отменить запланированную на конец месяца встречу с китайским лидером Си Цзиньпином.

Что происходило дальше?