Какое преимущество имеет Китай перед США?
По данным китайской таможни, экспорт в сентябре вырос на 8,3% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и достиг наибольшего месячного показателя в 2025 году – 328,6 миллиарда долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Поставки из Китая в США в сентябре упали на 27%, сокращаясь шестой месяц подряд. Однако этот спад компенсировал активный рост продаж в другие регионы, в частности, в Евросоюз. В целом экспорт в страны, кроме США, вырос на 14,8% – до самого высокого показателя с марта 2023 года.
Экспорт Китая оставался устойчивым несмотря на американские тарифы, благодаря диверсифицированному рынку сбыта и высокой конкурентоспособности. Ограниченное влияние тарифов США на общую торговлю, вероятно, вдохновил Китай занять более жесткую позицию в торговых переговорах,
– считает экономист из Greater China Мишель Лам.
- Поставки в Африку в прошлом месяце выросли на 56%.
- Экспорт в Латинскую Америку увеличился 15,2% после падения августе.
- Продажи товаров в страны ЕС вырос подскочили на 14% – больше всего за более чем три года.
- А поставки в 10 стран Юго-Восточной Азии – почти на 16%.
Среди главных торговых партнеров Китая наибольший прирост экспорта зафиксировали во Вьетнам – почти на 25%.
Важно! В то же время Китай воздерживается от закупки американских товаров, в частности, сои, что вызывает трудности для американских производителей.
Что в США говорят об отношениях с Китаем?
Между тем в США уверены, что нового обострения в торговом противостоянии с Китаем удастся избежать. Президент Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social заявил, что волноваться по Пекину не стоит, ведь, мол, "все будет хорошо" и конфликт уладят.
Достопочтенный президент Си просто переживает тяжелый период. Он не хочет Великой депрессии для своей страны, и я тоже. США хотят помочь Китаю, а не навредить ему,
– написал Трамп.
Что известно о новом конфликте США и Китая?
На прошлой неделе Китай ввел масштабные глобальные экспортные ограничения на критически важные редкоземельные минералы и магниты, которые необходимы для производства разнообразной техники – от ноутбуков до истребителей.
Этот шаг спровоцировал реакцию США: президент Дональд Трамп угрожал отменить запланированную личную встречу с Си Цзиньпином. Кроме того, он заявил, что введет дополнительный тариф в 100% на китайские товары и введет ограничения на "любое критическое программное обеспечение".
В Пекине резко отреагировали на угрозы Трампа о введении дополнительных пошлин. Там заявили, что новые тарифы могут стать серьезным нарушением нормальных торговых отношений, поэтому Пекин готов ввести новые меры в ответ.