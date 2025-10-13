Какое преимущество имеет Китай перед США?

По данным китайской таможни, экспорт в сентябре вырос на 8,3% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и достиг наибольшего месячного показателя в 2025 году – 328,6 миллиарда долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Поставки из Китая в США в сентябре упали на 27%, сокращаясь шестой месяц подряд. Однако этот спад компенсировал активный рост продаж в другие регионы, в частности, в Евросоюз. В целом экспорт в страны, кроме США, вырос на 14,8% – до самого высокого показателя с марта 2023 года.

Экспорт Китая оставался устойчивым несмотря на американские тарифы, благодаря диверсифицированному рынку сбыта и высокой конкурентоспособности. Ограниченное влияние тарифов США на общую торговлю, вероятно, вдохновил Китай занять более жесткую позицию в торговых переговорах,

– считает экономист из Greater China Мишель Лам.

Поставки в Африку в прошлом месяце выросли на 56%.

Экспорт в Латинскую Америку увеличился 15,2% после падения августе.

Продажи товаров в страны ЕС вырос подскочили на 14% – больше всего за более чем три года.

А поставки в 10 стран Юго-Восточной Азии – почти на 16%.

Среди главных торговых партнеров Китая наибольший прирост экспорта зафиксировали во Вьетнам – почти на 25%.

Важно! В то же время Китай воздерживается от закупки американских товаров, в частности, сои, что вызывает трудности для американских производителей.

Что в США говорят об отношениях с Китаем?

Между тем в США уверены, что нового обострения в торговом противостоянии с Китаем удастся избежать. Президент Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social заявил, что волноваться по Пекину не стоит, ведь, мол, "все будет хорошо" и конфликт уладят.

Достопочтенный президент Си просто переживает тяжелый период. Он не хочет Великой депрессии для своей страны, и я тоже. США хотят помочь Китаю, а не навредить ему,

– написал Трамп.

