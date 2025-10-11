Также президент США назвал дату, когда эти тарифы начнут действовать. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение президента США в соцсети Truth Social.
Что известно о новых тарифах США в отношении Китая?
Дональд Трамп написал, что ему стало известно, что Китай занял чрезвычайно агрессивную позицию в вопросах торговли, отправив всему миру "чрезвычайно враждебное письмо".
По словам президента США, в этом письме Пекин заявил, что с 1 ноября 2025 года он введет масштабный экспортный контроль практически на все товары, которые производит, а также на некоторые товары, которые "даже не производятся им".
Это касается всех стран без исключения и, очевидно, является планом, разработанным Китаем еще несколько лет назад. Это абсолютно неслыханное в международной торговле и является моральным позором в отношениях с другими странами,
– заявил Трамп.
Дональд Трамп анонсировал новые пошлины против Китая / Скриншот с аккаунта президента США в Truth Social
Глава Белого дома отметил, что, исходя из того, что Китай "занял эту беспрецедентную позицию", он "с 1 ноября 2025 года или раньше, в зависимости от дальнейших действий или изменений со стороны Китая" введет новый таможенный тариф на Китай в размере 100%, который будет дополнительным ко всем тем, что платит Поднебесная сейчас.
Также 1 ноября США введут экспортный контроль на любое критически важное программное обеспечение.
"Невозможно поверить, что Китай мог принять такие меры, но он это сделал, а остальное – это уже история. Спасибо за внимание к этому вопросу!" – резюмировал Трамп.
Какой была реакция акций компаний и криптовалют на заявление Трампа?
После того как Дональд Трамп опубликовал заявление о введении новых таможенных тарифов против Китая акции американских компаний на рынке мгновенно упали. Так, акции Tesla упали более чем на 5%, Amazon – почти 4,5%, а Google, Apple, Meta – на плюс-минус 3%.
После заявления Трампа относительно пошлин против Китая акции американских компаний упали / Фото Clash Report
Также падение показал и рынок криптовалют. В частности, биткоин упал почти на 10%.
Как крипторынок отреагировал на заявления Трампа относительно Китая / Фото Clash Report
Планирует ли Трамп видеться с Си Цзиньпином?
Дональд Трамп также писал в Truth Social, что Китай становится все более враждебным и рассылает письма странам мира с намерением ввести экспортный контроль на редкоземельные металлы и другие элементы производства. По его словам, это может заблокировать рынки и усложнить работу для большинства государств.
Он обвинил Пекин в попытках "держать мир в заложниках" и отметил, что Китай почти монополизировал ряд стратегических материалов. Поэтому Трамп рассматривает повышение тарифов на китайские товары и другие контрмеры.
Кроме того, президент США отмечал, что планировал встретиться с президентом Си на саммите АТЭС в Южной Корее, но "теперь кажется, что в этом нет необходимости". Хотя позже Трамп заявил, что не отменял встречи с лидером Китая и будет на саммите в Южной Корее.
2 октября Трамп заявил, что планирует встречу с Си Цзиньпином через месяц, чтобы обсудить торговые вопросы. В частности, отказ Китая покупать американскую сою.
А 19 сентября Дональд Трамп и Си Цзиньпин провели телефонный разговор. Политики обсудили тему TikTok, завершение войны в Украине и встречу на саммите АТЭС в Южной Корее.