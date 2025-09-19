Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственный совет Китайской Народной Республики.

Что известно о разговоре Путина и Си 19 сентября?

В китайском правительстве прокомментировали событие очень коротко:

Лидер КНР Си Цзиньпин в пятницу провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом.

На сайте МИД Китая нет информации о звонке.

NBC News привели больше деталей. СМИ написало, что лидеры говорили о тарифах и тикток.

"Разговор между Трампом и Си начался в 8 утра (14:00 по Киеву), сообщил представитель Белого дома. Окончательное согласование соглашения о сохранении работы TikTok в США было начальным поводом для разговора", – написали репортеры.

Reuters тоже указали, что разговор о соцсети был на первом месте.

Президенты Дональд Трамп и Си Цзиньпин в пятницу провели телефонный разговор, сообщили китайские государственные СМИ и американский чиновник. Они стремятся достичь соглашения, которое поможет сохранить видеоприложение TikTok в сети в США и ослабить напряжение между двумя сверхдержавами, находящихся в состоянии противостояния по вопросам торговли,

– говорится в их сообщении.