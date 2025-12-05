Такое заявление американский лидер сделал на праздничной церемонии включения огней на рождественской елке в Вашингтоне. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Белый дом.

Что сказал Трамп о войне в Украине?

Президент США в очередной раз отметил, что Штаты уже много раз урегулировали мировые конфликты и войны. Именно поэтому он считает, что войну в Украине тоже удастся завершить.

И мы устанавливаем мир по всему миру, регулируя войны на уровнях, которых раньше никто не видел – таких уровней может быть до восьми. Мы ищем еще один вариант урегулирования между Россией и Украиной, если это возможно, и я считаю, что в конце концов мы достигнем этого,

– заявил Трамп.

Он также отметил, что в Украине на войне умирают тысячи и десятки тысяч солдат, и это необходимо срочно остановить. Сейчас Соединенные Штаты упорно работают над этим вопросом.

Какое отношение Трампа к войне в Украине?