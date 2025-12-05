Такое заявление американский лидер сделал на праздничной церемонии включения огней на рождественской елке в Вашингтоне. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Белый дом.
Что сказал Трамп о войне в Украине?
Президент США в очередной раз отметил, что Штаты уже много раз урегулировали мировые конфликты и войны. Именно поэтому он считает, что войну в Украине тоже удастся завершить.
И мы устанавливаем мир по всему миру, регулируя войны на уровнях, которых раньше никто не видел – таких уровней может быть до восьми. Мы ищем еще один вариант урегулирования между Россией и Украиной, если это возможно, и я считаю, что в конце концов мы достигнем этого,
– заявил Трамп.
Он также отметил, что в Украине на войне умирают тысячи и десятки тысяч солдат, и это необходимо срочно остановить. Сейчас Соединенные Штаты упорно работают над этим вопросом.
Какое отношение Трампа к войне в Украине?
Ранее Дональд Трамп упрекнул Зеленского и заявил, что тот должен был якобы заключить мирное соглашение с Россией еще в начале февраля 2025 года. Теперь, по словам президента США, Украина оказалась в гораздо худших условиях.
После переговоров в Москве Стив Уиткофф и Джаред Кушнер убеждены, что российский диктатор Владимир Путин хочет закончить войну. Тогда как американский лидер отмечает, что считает, что глава Кремля якобы хотел бы вернуться к нормальной жизни и торговать с США.
Аналитик Совета внешней политики "Украинская призма" Евгений Костогрызов рассказал 24 Каналу, что Россия может быть интересна США учитывая ее ресурсы. Такого же принципа придерживаются в Китае, предоставляя Кремлю поддержку в войне против Украины.