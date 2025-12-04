3 декабря Дональд Трамп, общаясь с журналистами, подытожил переговоры США с Киевом и Москвой по мирному плану, передает 24 Канал.
В чем Трамп обвинил Владимира Зеленского?
По словам Трампа, Украина сейчас в худшем положении, чем была почти год назад.
Он вспомнил свою встречу с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете 28 февраля. Тогда американский лидер заявил украинскому коллеге, что у него "нет карт", и мол, советовал ему заключить сделку с Россией.
"Но они (украинцы – 24 Канал), в своей мудрости, решили этого не делать. Сейчас многое против них", – подытожил президент США.
Справка: 28 февраля 2025 года Зеленский приехал в Вашингтон, чтобы обсудить с Трампом соглашение о разработке природных ресурсов в Украине. Предполагалось, что это соглашение может предоставить Украине финансирование или инвестиции, одновременно должен был быть включен вопрос гарантий безопасности – важное для Украины во время войны. Во время переговоров возник резкий конфликт. Трамп и вице-президент Джей ди Вэнс обвинили Зеленского в том, что он проявляет якобы неблагодарность за помощь США. Трамп обвинил Зеленского в том, что он "не готов к миру". Переговоры завершились без подписания соглашения, запланированную пресс-конференцию отменили, Зеленский досрочно покинул Белый дом.
Отдельно Трамп прокомментировал визит своих посланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву. По их словам, Владимир Путин хочет окончания войны и возвращения к торговле с США.
Что известно о мирном плане Трампа?
- В конце ноября в СМИ опубликовали так называемый мирный план Трампа из 28 пунктов. От Украины требуют выйти со всей Донетчины, отказаться от НАТО и уменьшить численность ВСУ. США и другие страны должны признать оккупированные украинские территории российскими.
- Позже выяснилось, что черновик этого плана создали россияне, а американцы выдали его за свой.
- В Женеве 23 ноября делегации Украины, США и Европы обсудили мирный план и отредактировали его. Вместо 28 пунктов в нем осталось 19.
- Однако вопросы территорий, численности ВСУ и вступления в НАТО остались несогласованными. Вашингтон считает, что Украина должна выйти из Донбасса, потому что рано или поздно все равно его потеряет.
- 30 ноября в Майами состоялся второй раунд американо-украинских переговоров. Пунктов плана стало 20.
- 2 декабря спецпосланник президента США Уиткофф и его зять Кушнер встретились с Владимиром Путиным. Почти 5-часовые переговоры не принесли никакого результата.
- Советник диктатора Ушаков признал, что компромисса по территориям найти не удалось.