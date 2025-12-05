Таку заяву американський лідер зробив на святковій церемонії вмикання вогнів на різдвяній ялинці у Вашингтоні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Білий дім.
Що сказав Трамп про війну в Україні?
Президент США вкотре зауважив, що Штати вже багато разів врегульовували світові конфлікти та війни. Саме тому він вважає, що війну в Україні теж вдасться завершити.
І ми встановлюємо мир по всьому світу, регулюючи війни на рівнях, яких раніше ніхто не бачив – таких рівнів може бути до восьми. Ми шукаємо ще один варіант врегулювання між Росією та Україною, якщо це можливо, і я вважаю, що зрештою ми досягнемо цього,
– заявив Трамп.
Він також наголосив, що в Україні на війні вмирають тисячі та десятки тисяч солдатів, і це необхідно терміново зупинити. Наразі Сполучені Штати наполегливо працюють над цим питанням.
Яке ставлення Трампа до війни в Україні?
Раніше Дональд Трамп дорікнув Зеленському та заявив, що той мав нібито укласти мирну угоду з Росією ще на початку лютого 2025 року. Тепер, за словами президента США, Україна опинилася у набагато гірших умовах.
Після переговорів у Москві Стів Віткофф і Джаред Кушнер переконані, що російський диктатор Володимир Путін хоче закінчити війну. Тоді як американський лідер зазначає, що вважає, що очільник Кремля нібито хотів би повернутися до нормального життя та торгувати зі США.
Аналітик Ради зовнішньої політики "Українська призма" Євген Костогризов розповів 24 Каналу, що Росія може бути цікава США з огляду на її ресурси. Такого ж принципу дотримуються у Китаї, надаючи Кремлю підтримку у війні проти України.