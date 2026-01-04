Експерт із дослідження Латинської Америки Ради зовнішньої політики "Українська Призма" Іван Фечко розповів 24 Каналу, хто контролюватиме владу у Венесуелі у перехідний період. Він пояснив, які політичні процеси можуть відбутися у країні найближчим часом.

На кого у Венесуелі зробив ставку Дональд Трамп?

Фечко наголосив, що у Венесуелі у 2024 році відбулися президентські вибори, які були сфальсифіковані режимом Мадуро. Він проголосив себе переможцем, але ці вибори не були визнані ані США, ані іншими демократичними країнами світу. Тому що було очевидно, що на них перемогу здобув лідер опозиції – Едмундо Гонсалес.

Коли відбувались події щодо повалення режиму Мадуро, частина венесуельців та експерти очікували, що Дональд Трамп зробить ставку саме Гонсалеса або ще одну опозиціонерку Марію Мачадо. Адже вони мають легітимність, міжнародне визнання та підтримку більшої частини венесуельського народу,

Саме під керівництвом або Мачадо, або Гонсалеса, за його словами, мав відбутися транзит влади у Венесуелі та відновлення демократії. Проте Трамп заявив, що США продовжують контакти із залишками режиму Мадуро. Насамперед із віцепрезиденткою Делсі Родригес. Саме вона є виконувачкою обов'язків президента.

Зверніть увагу! У президентських виборах 2024 року планувала взяти також опозиціонерка Марія Мачадо. Проте влада заборонила їй обиратися у наступні 15 років через її публічні заклики до масових заворушень та підтримку економічної блокади Венесуели. У 2025 році Мачадо отримала Нобелівську премію миру.

Очевидно, що у США вважають, що опозиція ще не готова перебрати на себе керування державою. Тому що, за словами експерта із дослідження Латинської Америки, насправді більшість військових, представників правоохоронних органів та частина керівництва країни не визнали б їх.

Тоді б з'явився ризик повторення хаосу, як було під час інших американських місій в Афганістані, Іраку та інших країнах, коли США намагалися встановити демократичні уряди, але реально влади не мали,

Тому Вашингтон вирішив співпрацювати з Делсі Родрігес методом батога та пряника, погрожуючи, якщо вона не буде слухати, то повторить долю Мадуро, а також може повторитися атака на Венесуелу. Фінал цього, на його думку, буде один – проведення демократичних виборів, імовірно, вже у 2026 році.

Марко Рубіо буде відігравати ключову роль у цих процесах, тому що він є архітектором подій, які зараз відбуваються у Венесуелі,

Водночас США розуміли, що одразу за одну операцію привести до влади у Венесуелі опозиційну силу буде неможливо зробити і це призведе до ще більшого хаосу, ніж відбувається зараз.

