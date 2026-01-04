Родрігес забезпечуватиме адміністративну безперервність, захист нації та суверенітету Венесуели. Суд також планує розглянути правову основу для функціонування держави в умовах вимушеної відсутності глави держави. Про це інформує агенція Reuters із посиланням на рішення суду Венесуели, передає 24 Канал.
Актуально Каракас за три години: як американці захопили Мадуро та чому Венесуела – це попередження Трампа
Що відомо про Делсі Родрігес?
Делсі Родрігес різко засудила дії США, назвавши їх актом агресії "за надуманими приводами". Вона наголосила, що Венесуела "ніколи не стане колонією жодної держави" й зазначила, що Ніколас Мадуро залишається єдиним легітимним президентом. Родрігес закликала Вашингтон негайно звільнити Мадуро та його дружину.
Щодо місця перебування Родрігес існують суперечливі дані. Так агенція Reuters з посиланням на кілька джерел повідомляла, що вона в Росії. Тоді як інші джерела, зокрема NYT, стверджували, що віцепрезидентка залишилася у Венесуелі.
Російська сторона в особі міністра закордонних справ Сергія Лаврова спростувала інформацію про її перебування в Москві, зазначивши, що провів телефонну розмову з Родрігес і запевнив у солідарності з Венесуелою на тлі "збройної агресії".
Водночас ЗМІ пишуть, що брат віцепрезидентки Венесуели Делсі Родрігес Хорхе Родрігес, який очолює Національну асамблею країни, залишається в Каракасі.
Цікаво! Президент Франції Еммануель Макрон раніше висловлював думку, що після арешту Ніколаса Мадуро керівництво Венесуелою може перейти до опозиційного лідера Едмундо Гонсалеса.
Як Трамп прокоментував операцію у Венесуелі?
Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон готовий співпрацювати з Делсі Родрігес для переходу до демократично обраного уряду, хоча венесуельське керівництво не виявило готовності до такого діалогу.
Очільник Білого дому також повідомив, що США тимчасово візьмуть на себе управління Венесуелою для забезпечення стабільного переходу влади.
Він також назвав країну, яку може спіткати подібний сценарій, адже нею керують картелі.