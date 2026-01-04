Родригес будет обеспечивать административную непрерывность, защиту нации и суверенитета Венесуэлы. Суд также планирует рассмотреть правовую основу для функционирования государства в условиях вынужденного отсутствия главы государства. Об этом информирует агентство Reuters со ссылкой на решение суда Венесуэлы, передает 24 Канал.

Что известно о Делси Родригес?

Делси Родригес резко осудила действия США, назвав их актом агрессии "по надуманным поводам". Она подчеркнула, что Венесуэла "никогда не станет колонией ни одного государства" и отметила, что Николас Мадуро остается единственным легитимным президентом. Родригес призвала Вашингтон немедленно освободить Мадуро и его жену.

Относительно места пребывания Родригес существуют противоречивые данные. Так агентство Reuters со ссылкой на несколько источников сообщало, что она в России. Тогда как другие источники, в частности NYT, утверждали, что вице-президент осталась в Венесуэле.

Российская сторона в лице министра иностранных дел Сергея Лаврова опровергла информацию о ее пребывании в Москве, отметив, что провел телефонный разговор с Родригес и заверил в солидарности с Венесуэлой на фоне "вооруженной агрессии".

В то же время СМИ пишут, что брат вице-президента Венесуэлы Делси Родригес Хорхе Родригес, который возглавляет Национальную ассамблею страны, остается в Каракасе.

Интересно! Президент Франции Эммануэль Макрон ранее высказывал мнение, что после ареста Николаса Мадуро руководство Венесуэлой может перейти к оппозиционному лидеру Эдмундо Гонсалесу.

Как Трамп прокомментировал операцию в Венесуэле?