Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Макрона в соцсети Х.
Кто может прийти к власти?
Эмманюэль Макрон заявил, что народ Венесуэлы теперь свободен от диктатуры Николаса Мадуро и "может праздновать".
По его словам, после захвата власти и уничтожения основных свобод, Мадуро серьезно оскорбил достоинство собственного народа.
Переходный период, который сейчас начинается, должен быть мирным, демократическим и таким, что уважает волю венесуэльского народа. Мы надеемся, что президент Эдмундо Гонсалес Уррутия, избранный в 2024 году, сможет обеспечить этот переход как можно скорее,
– написал президент Франции.
Сейчас Макрон ведет переговоры с партнерами в регионе. Он подчеркнул, что Франция полностью мобилизована и сконцентрирована, в частности, чтобы гарантировать безопасность своих граждан.
Стоит отметить, что ранее лидер венесуэльской оппозиции и лауреат Нобелевской премии мира Корина Мачадо также заявляла, что Эдмундо Гонсалес должен занять пост президента.
Что вообще происходит в Венесуэле?
3 января американские военные задержали президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену. Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что оба находятся под стражей.
Мадуро и жену обвиняют в наркотерроризме и заговоре с целью импорта кокаина, хранении пулеметов и взрывных устройств, а также в заговоре с целью хранения пулеметов и взрывных устройств против Соединенных Штатов.
Как отмечает Clash Report, в соответствии с федеральным законом Южного округа Нью-Йорка, за такие преступления, как терроризм, задержанным может грозить смертная казнь.