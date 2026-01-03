США уже выдвинули обвинения Мадуро. О том, как ситуация в Венесуэле может повлиять на Украину и Россию специально для 24 Канала разобрали эксперты.

Как Кремль воспримет события в Венесуэле?

Политолог Петр Олещук рассказал, что россияне вообще никак не отреагировали на события в Венесуэле, хотя обещали это сделать еще до захвата Мадуро. Путина в свое время поразили расправы над Каддафи и Хусейном. Он постоянно боялся, что с ним будет то же самое. По Каддафи он всегда говорил, что этого нельзя было допустить.

Это самый большой страх Путина. На самом деле Путину плевать на Мадуро, но формально они партнеры. Россия достаточно активно продавала Венесуэле оружие. Венесуэла полностью поддерживала курс России. Мадуро поддержал так называемую СВО. То есть, Россия сейчас потеряла очередного союзника. За последние годы это уже цепной процесс: сначала Сирия, теперь Венесуэла,

– отметил политолог.

Он продолжил, что это будет соответствующий сигнал Путину. Интересно посмотреть, как Путин на это все отреагирует. Путина больше всего интересует его жизнь, его безопасность. Пока Кремль взял паузу. Навешать лапши Трампу по обстрелу резиденции Путина не получилось, и теперь Россия и в Венесуэльском вопросе возьмет тактическую паузу.

Как события в Венесуэле могут повлиять на Украину?

Политический консультант, эксперт по внешней политике Глеб Остапенко отметил, что у западного мира есть консенсус по смене политического режима в Венесуэле. Вряд ли эти события как-то повлияют на Украину, но поскольку официальный Киев уже фактически является, а скоро юридически будет, частью коллективного Запада, то для Украины это положительная новость.

"Чем больше демократий установится в мире, тем лучше для нас, ведь мы тоже демократия, которая борется с диктаторским автократическим, больше даже похожим на тоталитарный, режим. Официальному Киеву надо поддерживать действия президента США. Тем более, что Евросоюз в лице Каллас уже тоже выразил сдержанный оптимизм относительно будущего Венесуэлы", – подчеркнул политический консультант.

По его словам, ситуация в Венесуэле может развиваться достаточно активно. Тем более Колумбия уже сейчас усиливает свои границы. Она видит для себя опасность в смысле мигрантов. Аргентина поддержала действия США, а некоторые другие игроки были достаточно скептическими, потому что боятся, что с ними может произойти то же самое. Единственное, что решение не было санкционировано конгрессом США, но у президента США есть своя сильная исполнительная власть.

На какую поддержку Венесуэлы может сподобиться Кремль?

Остапенко подчеркнул, что Россия в этом вопросе ничего не сможет сделать, кроме дипломатических заявлений, в частности заявлений Захаровой в формате "Мы очень обеспокоены, что происходит, куда же вы лезете". Это уже происходило на примере Ирана. Если даже Иран, который расположен не так далеко от России, который предоставляет технологии для Шахедов не получил поддержки от Кремля, то и здесь будет только риторическая поддержка.

Россия нет сил и средств, чтобы изменить ситуацию. Мадуро уже не на территории Венесуэлы. Я думаю, что у Китая гораздо больше рычагов влияния на эту ситуацию, чем у России. Однако ради Венесуэлы рисковать торговлей с США Пекин вряд ли будет. Россия же проиграла в Иране, проиграла в Сирии, уже фактически проиграла в Венесуэле,

– подчеркнул эксперт по внешней политике.

Как он отметил, и свою основную большую войну в Украине Россия тоже проигрывает.

Каким будет результат атаки США на Венесуэлу?

Военный обозреватель Денис Попович высказал мнение, что Мадуро мог бы попросить Путина о помощи. Впрочем большой вопрос, чем Путин мог бы Мадуро помочь. Разве что поселить где-то в центре Москвы, как Асада, который живет там теперь тихой жизнью и хочет стать офтальмологом для собственного удовольствия, потому что денег у него достаточно, чтобы жить в Москве.

"Я думаю, нечто подобное могло произойти с Мадуро. Теперь в Венесуэле может быть поставлен тот режим, который будет выгоден Трампу, и это будет иметь последствия, в частности, и для нефти. Если США завладеют венесуэльской нефтью, то цены на нефть, на мой взгляд, будут еще меньше", – сказал военный обозреватель.

Он добавил, что падение цен на нефть в мире будет бить по бюджету России.

