Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

Что заявила Родригес?

В субботу, 3 января, Делси Родригес выступила с обращением к народу Венесуэлы на государственном телевидении.

В Венесуэле есть только один президент – и его зовут Николас Мадуро,

– заявила она.

Политик во время выступления осудила "вооруженную агрессию" США против страны и отметила, что правительство пока не знает, где находится Мадуро и его жена Силия Флорес.

Мы требуем немедленного освобождения президента Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес,

– подчеркнула Родригес.

Она также сообщила о начале работы совета обороны Венесуэлы, подчеркнув, что в стране есть правительство, готово защищать государство, и призвала граждан к спокойствию и единству.

Стоит отметить, что эти заявления противоречат словам президента США Дональда Трампа, который ранее утверждал, что Родригес приняла присягу как президент и якобы выразила готовность сотрудничать с Соединенными Штатами.

Задержание Мадуро: как это было?