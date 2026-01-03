Главные заявления Трампа с пресс-конференции оперативно сообщает 24 Канал.
Что заявил Трамп на пресс-конференции?
Мадуро и его жена вскоре столкнутся со всей силой американского правосудия и предстанут перед судом на американской земле, США собираются поддерживать контроль в Венесуэле, пока не смогут осуществить "безопасный, надлежащий и разумный переход", заявил Трамп. "Мы собираемся заставить наши очень крупные нефтяные компании Соединенных Штатов – крупнейшие в мире – потратить миллиарды долларов на ремонт сильно поврежденной инфраструктуры, нефтяной инфраструктуры, и начать зарабатывать деньги для страны", – Трамп. США остановили 97% потока наркотиков к себе, – Трамп. Трамп заявил, что в операции не погиб ни один военный США. Военные США сотрудничали с полицией и судом. В Каракасе были отключения света, говорит Трамп. Трамп сравнил операцию в Венесуэле с "Северным молотом" – бомбардировкой Ирана. Это была одна из самых мощных операций, которые проводили США за свою историю, Президент США Дональ Трамп начал пресс-конференцию по результатам операции войск США в Венесуэле.
