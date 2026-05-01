Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов, добавив, что следует обратить внимание на то, каким образом Путин продвигает идею этого "перемирия".

Путин отказывает Украине в субъектности

Российский диктатор озвучил о "перемирии" на 9 мая, которое хотела бы установить Россия, не украинской стороне, а американской в лице президента США Трампа. По словам Леонова, глава Кремля демонстрирует, что он поговорил со старшими (США – 24 Канал) и якобы обо всем договорился.

Есть принципиальный нюанс. Он заключается в том, каким образом об этом "перемирии" было объявлено. Фактически Путин озвучил об этом в разговоре с Трампом и таким образом он хочет показать, что отказывает Украине в субъектности. Если говорится о прекращении огня, то должны об этом договариваться две стороны, которые воюют,

– отметил Леонов.

Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований напомнил о том, как проходило недавнее "пасхальное перемирие", которое Россия нарушила более 10 тысяч раз. Он подчеркнул, что тот способ, который выбрал Путин для объявления прекращения огня, призван на то, чтобы заставить Украину не атаковать, чтобы россияне могли спокойно провести парад.

Путин ждет снятия санкций, но Трамп не имеет влияния на ЕС

Россия на полное прекращение огня не соглашается. Хочет дальше осуществлять вооруженную агрессию, хотя Украина заявляет о намерении установить долгосрочное перемирие. Ранее Трамп именно это и продвигал, сначала безусловное прекращение обстрелов, а уже вторым этапом – мирное соглашение, однако Кремль на такое не пошел.

Пока у Путина есть возможность стрелять и убивать, он будет продолжать войну. Уже кроются глубинные причины. Если в 2022 году Путин вел войну, чтобы победить, то в 2026-м он это делает, чтобы избежать последствий этой войны, стратегического поражения,

– озвучил Леонов.

Он добавил, что ни одной цели Путин в этой войне не достиг, зато Россия находится в жестком экономическом кризисе, она пересекла точку невозврата. Ее экономика переведена на военные рельсы. Поэтому, если боевые действия прекратить, кризис, по его словам, только усилится.

"России нужно снятие санкций, на что сейчас не хочет идти Европа. Она стремится присутствовать за столом переговоров и об этом канцлер Германии Мерц проинформировал Трампа. У американского президента сейчас нет карт давить ни на Украину, ни на Европу, на что Путин надеялся", – подытожил Леонов.

Что может предложить Украина?

Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук также указал на то, что Трамп сегодня не имеет в руках козырей, чтобы давить на Украину и заставлять соглашаться на такое однодневное "перемирие" для парада в России. А вот Украина сейчас демонстрирует субъектность.

Непонятно, а почему 9 мая? Давайте отметим день перемирия 8 мая, чтобы в Украине и России могли вспомнить жертв крупнейшей войны XX века. Можем также предложить неделю перемирия или согласиться на предложение Трампа и пойти на поводу Путина. Это будет еще одной его маленькой победой,

– отметил Лакийчук.

К сведению! Председатель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, комментируя предложение Путина о прекращении огня на 9 мая, высказался о том, что диктатор переживает за парад, именно поэтому решил делать вид, что готов прекратить огонь на сутки. Коваленко заметил на том, что глава Кремля переживает из-за этого мероприятия, потому что сегодня не способен гарантировать безопасность даже в Москве.

