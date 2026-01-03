Головні заяви Трампа з пресконференції оперативно повідомляє 24 Канал з посиланням на Білий дім.

Дивіться також Від наркотероризму до змови проти США: Мадуро та його дружині висунули звинувачення

Що заявив Трамп на пресконференції?