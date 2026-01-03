Головні заяви Трампа з пресконференції оперативно повідомляє 24 Канал з посиланням на Білий дім.
Що заявив Трамп на пресконференції?
Мадуро та його дружина незабаром зіткнуться з усією силою американського правосуддя та постануть перед судом на американській землі, США збираються підтримувати контроль у Венесуелі, доки не зможуть здійснити "безпечний, належний та розумний перехід", заявив Трамп. "Ми збираємося змусити наші дуже великі нафтові компанії Сполучених Штатів – найбільші у світі – витратити мільярди доларів на ремонт сильно пошкодженої інфраструктури, нафтової інфраструктури, і почати заробляти гроші для країни", – Трамп. США зупинили 97% потоку наркотиків до себе, – Трамп. Трамп заявив, що у операції не загинув жоден військовий США. Військові США співпрацювали з поліцією та судом. У Каракасі були відключення світла, каже Трамп. Трамп порівняв операцію у Венесуелі з "Північним молотом" – бомбардуванням Ірану. Це була одна з найпотужніжих операцій, які проводили США за свою історію, Президент США Дональд Трамп почав пресконференцію за результатами операції військ США у Венесуелі.
