Головні заяви Трампа з пресконференції

Що заявив Трамп на пресконференції?

18:54, 3 січня

Мадуро та його дружина незабаром зіткнуться з усією силою американського правосуддя та постануть перед судом на американській землі,
– каже Трамп.

18:52, 3 січня

США контролюватимуть Венесуелу

США збираються підтримувати контроль у Венесуелі, доки не зможуть здійснити "безпечний, належний та розумний перехід", заявив Трамп.

18:49, 3 січня

"Ми збираємося змусити наші дуже великі нафтові компанії Сполучених Штатів – найбільші у світі – витратити мільярди доларів на ремонт сильно пошкодженої інфраструктури, нафтової інфраструктури, і почати заробляти гроші для країни", – Трамп.

18:48, 3 січня

США зупинили 97% потоку наркотиків до себе, – Трамп.

18:46, 3 січня

Трамп заявив, що у операції не загинув жоден військовий США.

18:45, 3 січня

Військові США співпрацювали з поліцією та судом.

18:43, 3 січня

У Каракасі були відключення світла, каже Трамп.

18:42, 3 січня

Трамп порівняв операцію у Венесуелі з "Північним молотом" – бомбардуванням Ірану.

18:40, 3 січня

Це була одна з найпотужніжих операцій, які проводили США за свою історію,
– сказав Трамп.

18:01, 3 січня

Президент США Дональд Трамп почав пресконференцію за результатами операції військ США у Венесуелі.