Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.
Читайте також "Найбільший страх Путіна": як події у Венесуелі можуть вплинути на Кремль та Україну
Що заявила Родрігес?
У суботу, 3 січня, Делсі Родрігес виступила зі зверненням до народу Венесуели на державному телебаченні.
У Венесуелі є лише один президент – і його звати Ніколас Мадуро,
– заявила вона.
Політикиня під час виступу засудила "збройну агресію" США проти країни та зазначила, що уряд наразі не знає, де перебуває Мадуро і його дружина Сілія Флорес.
Ми вимагаємо негайного звільнення президента Ніколаса Мадуро та його дружини Силії Флорес,
– наголосила Родрігес.
Вона також повідомила про початок роботи ради оборони Венесуели, наголосивши, що в країні є уряд, готовий захищати державу, та закликала громадян до спокою і єдності.
Варто зазначити, що ці заяви суперечать словам президента США Дональда Трампа, який раніше стверджував, що Родрігес склала присягу як президентка та нібито висловила готовність співпрацювати зі Сполученими Штатами.
Затримання Мадуро: як це було?
У ніч з 2 на 3 січня Сполучені Штати завдали серії ударів по столиці Венесуели – Каракасу. Цілями атаки стали урядові будівлі та військові бази Венесуели. Згодом стало відомо, що американські військові затримали президента країни Ніколаса Мадуро та його дружину.
Їх обвинувачують у наркотероризмі та змові з метою імпорту кокаїну, зберіганні кулеметів та вибухових пристроїв, а також у змові з метою зберігання кулеметів та вибухових пристроїв проти США.
Пізно увечері 3 січня літак з Ніколасом Мадуро приземлився у Нью-Йорку. Очікується, що диктатора утримуватимуть у сумнозвісній в'язниці Metropolitan Detention Center у Брукліні. Також вже скоро над Мадуро та його дружиною має відбутися суд.