Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.

Що заявила Родрігес?

У суботу, 3 січня, Делсі Родрігес виступила зі зверненням до народу Венесуели на державному телебаченні.

У Венесуелі є лише один президент – і його звати Ніколас Мадуро,

– заявила вона.

Політикиня під час виступу засудила "збройну агресію" США проти країни та зазначила, що уряд наразі не знає, де перебуває Мадуро і його дружина Сілія Флорес.

Ми вимагаємо негайного звільнення президента Ніколаса Мадуро та його дружини Силії Флорес,

– наголосила Родрігес.

Вона також повідомила про початок роботи ради оборони Венесуели, наголосивши, що в країні є уряд, готовий захищати державу, та закликала громадян до спокою і єдності.

Варто зазначити, що ці заяви суперечать словам президента США Дональда Трампа, який раніше стверджував, що Родрігес склала присягу як президентка та нібито висловила готовність співпрацювати зі Сполученими Штатами.

Затримання Мадуро: як це було?