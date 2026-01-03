Очікується, що Мадуро утримуватимуть у сумнозвісному Metropolitan Detention Center у Брукліні. Ця федеральна в'язниця має погану репутацію через жорсткі, "нелюдські" умови утримання, передає 24 Канал із посиланням на Sky News.
Коли Мадуро постане перед судом?
У мережі поширюють відео, на якому літак з Мадуро на борту, приземляється у Нью-Йорку. Вже скоро над венесуельським диктатором та його дружиною має відбутися суд.
Мадуро і його дружина прилетіли до США: дивіться відео
За даними видання, Мадуро з'явиться в суді не пізніше вечора понеділка. Його та дружину звинувачують у проведенні кампанії смертельно небезпечного наркотероризму проти Сполучених Штатів та їхніх громадян.
- Нагадаємо, що у ніч проти 3 січня США провели масштабну операцію на території Венесуели. Американські сили завдали ударів по військових об'єктах та викрали Ніколаса Мадуро.
- Як розповідають у медіа, венесуельського президента забрали просто зі спальні. Разом із дружиною їх посадили на борт USS Iwo Jima – американського десантного корабля.
- Дональд Трамп виступив із пресконференцією щодо спецоперації у Венесуелі. За його словами, США керуватимуть країною, допоки не підготують належні умови для законної зміни влади.
- Крім того, президент США заявив, що більшість в уряді Венесуели перейшли на бік Америки. Однак цю заяву спростувала виконувачка обов'язків президента Венесуели Делсі Родрігес. Вона засудила американську атаку та заявила, що Мадуро залишися легітимним президентом.