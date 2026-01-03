Очікується, що Мадуро утримуватимуть у сумнозвісному Metropolitan Detention Center у Брукліні. Ця федеральна в'язниця має погану репутацію через жорсткі, "нелюдські" умови утримання, передає 24 Канал із посиланням на Sky News.

Дивіться також Якби той чинив опір: Трамп сказав, чи могли вбити Мадуро

Коли Мадуро постане перед судом?

У мережі поширюють відео, на якому літак з Мадуро на борту, приземляється у Нью-Йорку. Вже скоро над венесуельським диктатором та його дружиною має відбутися суд.

Мадуро і його дружина прилетіли до США: дивіться відео

За даними видання, Мадуро з'явиться в суді не пізніше вечора понеділка. Його та дружину звинувачують у проведенні кампанії смертельно небезпечного наркотероризму проти Сполучених Штатів та їхніх громадян.