Ожидается, что Мадуро будут содержать в печально известном Metropolitan Detention Center в Бруклине. Эта федеральная тюрьма имеет плохую репутацию из-за жестких, "нечеловеческих" условий содержания, передает 24 Канал со ссылкой на Sky News.
Смотрите также Если бы тот сопротивлялся: Трамп сказал, могли ли убить Мадуро
Когда Мадуро предстанет перед судом?
В сети распространяют видео, на котором самолет с Мадуро на борту, приземляется в Нью-Йорке. Уже скоро над венесуэльским диктатором и его женой должен состояться суд.
Мадуро и его жена прилетели в США: смотрите видео
По данным издания, Мадуро появится в суде не позднее вечера понедельника. Его и жену обвиняют в проведении кампании смертельно опасного наркотерроризма против Соединенных Штатов и их граждан.
- Напомним, что в ночь на 3 января США провели масштабную операцию на территории Венесуэлы. Американские силы нанесли удары по военным объектам и похитили Николаса Мадуро.
- Как рассказывают в медиа, венесуэльского президента забрали прямо из спальни. Вместе с женой их посадили на борт USS Iwo Jima – американского десантного корабля.
- Дональд Трамп выступил с пресс-конференцией по спецоперации в Венесуэле. По его словам, США будут управлять страной, пока не подготовят надлежащие условия для законной смены власти.
- Кроме того, президент США заявил, что большинство в правительстве Венесуэлы перешли на сторону Америки. Однако это заявление опровергла исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес. Она осудила американскую атаку и заявила, что Мадуро остался легитимным президентом.