Ожидается, что Мадуро будут содержать в печально известном Metropolitan Detention Center в Бруклине. Эта федеральная тюрьма имеет плохую репутацию из-за жестких, "нечеловеческих" условий содержания, передает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

Когда Мадуро предстанет перед судом?

В сети распространяют видео, на котором самолет с Мадуро на борту, приземляется в Нью-Йорке. Уже скоро над венесуэльским диктатором и его женой должен состояться суд.

Мадуро и его жена прилетели в США: смотрите видео

По данным издания, Мадуро появится в суде не позднее вечера понедельника. Его и жену обвиняют в проведении кампании смертельно опасного наркотерроризма против Соединенных Штатов и их граждан.