Мадуро намагався втекти від американських військових до свого захищеного приміщення. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Білий дім.

Чи могли США вбити Мадуро?

США провели успішну військову операцію у Венесуелі і затримали лідера країни Ніколаса Мадуро. У президента США Дональда Трампа на пресконференції запитали, чи могли американські військові вбити Мадуро, якби той чинив опір.

Це могло статися. Він хотів дістатися до безпечного місця, але він не зміг цього зробити, бо ми були надзвичайно швидкі,

– відповів Трамп.

За словами Трампа, в операції було задіяно багато опозиції у Венесуелі.

Якби Мадуро навіть зміг зачинитися у своєму "захищеному приміщенні", то військовим США, зазначає Трамп, знадобилося б 47 секунд, щоб проникнути туди. Мадуро зміг добігти до дверей свого укриття, але не встиг їх зачинити.

"У його будинку були стальні двері й так зване безпечне приміщення, повністю оточене сталлю. Він навіть не встиг наблизитися до цього місця… Ми були готові, у нас були потужні газові різаки та все потрібне, щоб прорізати сталь, але це не знадобилося", – розповів Трамп в ефірі Fox News.

Що відомо про затримання Мадуро?