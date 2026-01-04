Рубіо каже, що США достатньо і своєї нафти. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Рубіо для NBC News Meet the Press.

Як Рубіо прокоментував можливість захоплення ресурсів Венесуели?

Держсекретар Рубіо спростував інформацію, що США хочуть отримати венесуельські ресурси.

Нам не потрібна венесуельська нафта. У нас у Сполучених Штатах її вдосталь,

– сказав Рубіо.

Він додав, що США не дозволять, щоб нафтова промисловість Венесуели контролювалася супротивниками Сполучених Штатів.

Рубіо також зазначив, що Росії, Китаю та Ірану немає на американському континенті, і де буде.

Марко Рубіо розповів про відносини США і Росії в контексті Венесуели