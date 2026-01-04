Деталі передає 24 Канал.

Навіщо Рубіо привітав Лаврова з Різдвом і що сказав про Венесуелу?

Представники ЗМІ цікавилися, що скаже держсекретар США про відносини з Росією на тлі подій у Венесуелі.

"Нас не турбує ескалація конфлікту з Росією в контексті Венесуели. Ми завжди очікували, що вони нададуть риторичну підтримку режиму Мадуро", – висловився Рубіо.

Довідка. Мається на увазі, що росіяни підтримають свого союзника в Латинській Америці тільки словами.

Надалі Рубіо звернувся до Лаврова.

Я думаю, що в них (росіян – 24 Канал) і так купа справ в Україні. Якщо він дивиться: Сергію, з Різдвом Христовим! Але, зрештою, я очікував, що росіяни скажуть те, що вони сказали. Риторична підтримка, ми це розуміємо. Це не той фактор, який впливає на наше сприйняття всієї цієї ситуації,

– підкреслив американський посадовець.

Цікаво! Російське видання "Агентство.Новости" звернуло увагу, що спершу російське МЗС відреагувало на викрадення Мадуро досить різко – назвало дії США актом збройної агресії і закликало зібрати засідання Радбезу ООН. Надалі Москва закликала США звільнити затриманих. Потім Лавров говорив із віцепрезиденткою Венесуели. Увечері по каналу "Росія 1" розповіли, що "Москва продовжить підтримувати курс уряду Венесуели щодо захисту національних інтересів та суверенітету" (саме про це говорив Лавров). Тобто уникли цитувати різкі заяви. А Кирило Дмитрієв і взагалі написав, що у Венесуели значні запаси нафти.

Що сказав Лавров про ситуацію у Венесуелі?

На сайті російського МЗС ідеться, що Лавров під час розмови з віцепрезиденткою Венесуели "висловив тверду солідарність з народом Венесуели перед збройною агресією". Москва та Каракас нібито висловилися на користь недопущення подальшої ескалації та знаходження виходу зі становища шляхом діалогу.

Насамкінець цинічно вказано, що є "взаємний настрій на подальше зміцнення всеосяжного стратегічного партнерства між Росією та Венесуелою". Таким чином, Росія справді надала тільки риторичну підтримку Венесуелі.