Рубио говорит, что США достаточно и своей нефти. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Рубио для NBC News Meet the Press.
Как Рубио прокомментировал возможность захвата ресурсов Венесуэлы?
Госсекретарь Рубио опроверг информацию, что США хотят получить венесуэльские ресурсы.
Нам не нужна венесуэльская нефть. У нас в Соединенных Штатах ее достаточно,
– сказал Рубио.
Он добавил, что США не позволят, чтобы нефтяная промышленность Венесуэлы контролировалась противниками Соединенных Штатов.
Рубио также отметил, что России, Китая и Ирана нет на американском континенте, и где будет.
Марко Рубио рассказал об отношениях США и России в контексте Венесуэлы
Представители СМИ интересовались, что скажет госсекретарь США об отношениях с Россией на фоне событий в Венесуэле.
"Нас не беспокоит эскалация конфликта с Россией в контексте Венесуэлы. Мы всегда ожидали, что они окажут риторическую поддержку режиму Мадуро", – высказался Рубио.
Он сказал, что у России есть много дел в Украине и поздравил Лаврова с Рождеством.